Зеленський розповів, коли армія РФ відчує вплив західних санкцій

Якщо партнери не посилять обмеження проти Росії, Путін зможе фінансувати армію до літа 2026 року

Економіка Російської Федерація почала відчувати вплив санкцій Заходу. Водночас обмеження по-справжньому вплинуть на російську армію починаючи з літа 2026 року через дефіцит коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За словами українського лідера, Росія витрачає шалені кошти на фінансування своєї армії. Водночас Україна не хоче воювати так довго, оскільки це дуже складно.

Президент наголосив, якщо партнери посилять санкції проти Росії, то це матиме значний вплив на її здатність воювати з Україною. «Сильні санкційні пакети, тоді можна наблизити зменшення підтримки російської армії фінансами з боку їх керівництва. Це можна наблизити максимально: введення більш сильних санкцій на російську енергетику, на компоненти багатьох країн», – каже Зеленський.

Глава України підтвердив, що 18-й пакет санкцій вже розробляється. Водночас український лідер наголосив, що потрібний пакет санкцій від Сполучених Штатів, оскільки Росія не збирається припиняти війну. «Я думаю, що нічого не заважає політичній волі, щоб цей пакет було прийнято», – додав він, наголосивши, що лише завдяки зусиллям партнерів у Росію буде дефіцит економіки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що невведення потужного пакета санкцій проти Росії було прогнозованим, адже США чекали на певні поступки від Москви.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії вже цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal. Джерела видання зазначили, що Трамп розчарований останніми масованими обстрілами України на тлі активного переговорного процесу щодо мирного врегулювання.

До слова, законопроєкт, який запровадить жорсткі санкції проти союзників Росії, здобув величезну підтримку в Сенаті США як з боку республіканців, так і демократів.