Маріно Пушич став новим головним тренером «Шахтаря»

Перший повноцінний матч на чолі з новим тренером запланований вже на 30 жовтня

У «Шахтаря» з’явився новий головний тренер – Маріно Пушич. Контракт з ним розрахований до завершення сезону 2025/26, йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.

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52-річний Пушич очолив «Шахтар» замість Даріо Срни і підписав контракт на 3 роки. Заради роботи з клубом він покинув Ередивізі, де упродовж останніх чотирьох років працював асистентом Арне Слота в АЗ «Алкмаар» і «Фейєнорді». З роттердамцями він став чемпіоном Нідерландів у сезоні 2022/23.

Перший повноцінний матч на чолі «Шахтаря» новий тренер проведе в Кубку України – на 30 жовтня запланований поєдинок 1/4 фіналу турніру проти сумської «Вікторії». У протистоянні ж із «Барселоною» у Лізі чемпіонів Пушич допомагатиме Срні.

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Маріно Пушич народився 18 серпня 1971 року в Мостарі (Боснія і Герцеговина), виховувався в академії місцевого «Вележа» та белградської «Црвени Звезди». З початком війни в Боснії переїхав до Нідерландів.

На професіональному рівні не виступав, окрім нетривалого періоду в бельгійському «Ейпені» в середині 90-х. Захищав кольори аматорських колективів Нідерландів, а згодом перейшов у футзал, де розпочав і тренерську кар'єру.

Перший досвід у великому футболі – робота в 2010-2013 рр. тренером «Вітесса» U-19. Згодом працював асистентом у «Бреді», бакинському «Інтері» та «Твенте». У жовтні 2017-го та навесні наступного року був в. о. керманича команди з Енсхеде. Перед сезоном 2018/19 очолив «Твенте» на постійній основі.

На чолі «Тюккерс» виграв Еерсте Дивізі, після чого приєднався до тренерського штабу Слота в АЗ, а потім перейшов разом із ним до «Фейєнорда».

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Нагадаємо, донецький «Шахтар» припинив співпрацю з головним тренером клубу Патріком ван Леувеном. Разом з нідерландським фахівцем клуб залишив його тренерський штаб. Патрік ван Леувен очолював Шахтар від липня 2023 року – за цей час команда провела 12 офіційних матчів.