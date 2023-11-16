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УЄФА скоротив заявки збірних на Євро-2024

Ростислав Вонс
glavcom.ua
УЄФА скоротив заявки збірних на Євро-2024
Євро-2024 прийме Німеччина на десяти стадіонах
фото з відкритих джерел

Збірні-учасниці Євро-2024 зможуть привезти на турнір 23-х футболістів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повернувся до звичного формату заявок національних команд на головний форум чотириріччя для Старого світу. Про це повідомляє Sky Sport.

Збірні-учасниці Євро-2024 зможуть привезти на турнір 23-х футболістів. Натомість на чемпіонаті 2020 року заявки були розширені до 26-ти виконавців.

Зміни на минулому Євро, що пройшов у 2021 році, були пов'язані з пандемією коронавірусу. Тоді спортсмени активно хворіли COVID-19, тож функціонери перестрахувалися від зривів графіку матчів. Тепер у регламент змагань повернули попередню норму.

Українська збірна 20 листопада в очному протистоянні з італійцями визначить долю другої путівки на Євро-2024 від групи C. Наразі «синьо-жовті» набрали 13 очок, зігравши сім поєдинків. Натомість збірна Італії записала в актив 10 пунктів після шести матчів.

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня.

Матч-відкриття відбудеться на «Альянц Арені» в Мюнхені, а фінал – на берлінському «Олімпіаштадіоні». Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.

Господар змагань отримав місце на Євро-2024 автоматично. Ще 23 команди потраплять на форум після кваліфікації. Продаж квитків на турнір стартував на початку жовтня.

Нагадаємо, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) презентував офіційний талісман чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ навколофутбол УЄФА спорт

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