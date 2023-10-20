«Шахтар» повідомив, чому звільнив свого головного тренера

Президент клубу Рінат Ахметов ухвалив рішення прибрати наставника, адже у «Шахтаря» не було перспективи

Виконувач обов'язків головного тренера «Шахтаря» Дарійо Срна прокоментував звільнення попереднього наставника команди Патріка ван Леувена. Про це йдеться на сайті клубу.

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«Настав день, коли ми маємо сказати чесно та відверто, щоб бути перед нашими вболівальниками чесними та справедливими, що у нас, на жаль, не вийшло. У нас не вийшло грати у той футбол, який потрібен уболівальникам, президенту клубу нам усім. Ми не могли знайти спосіб грати у «шахтарський» футбол. І можу тільки сказати Патріку та тренерському штабу дякую за хорошу роботу, але ми вирішили йти іншим шляхом. Йому бажаємо всього найкращого, успіхів та відмінних спортивних результатів», – сказав Срна.

54-річний нідерландський фахівець очолював команду з липня, коли прийшов у «Шахтар» із луганської «Зорі».

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Цього сезону УПЛ «Шахтар» здобув п'ять перемог, три рази зіграв внічию і один раз програв. У Лізі чемпіонів у «гірників» одна перемога та одна поразка.

16 жовтня ван Леувен був відправлений у відставку, а в.о. головного тренера було призначено Дарійо Срну. Ван Леувен пропрацював наставником «гірників» 105 днів, що є антирекордом в історії клубу за часів незалежності України.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» припинив співпрацю з головним тренером клубу Патріком ван Леувеном.

До слова, донецький «Шахтар» очолив спортивний директор клубу Дарійо Срна.