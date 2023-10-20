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«Шахтар» повідомив, чому звільнив свого головного тренера

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Шахтар» повідомив, чому звільнив свого головного тренера
54-річний нідерландський фахівець очолював команду з липня, коли прийшов у «Шахтар» із луганської «Зорі»
фото з відкритих джерел

Президент клубу Рінат Ахметов ухвалив рішення прибрати наставника, адже у «Шахтаря» не було перспективи

Виконувач обов'язків головного тренера «Шахтаря» Дарійо Срна прокоментував звільнення попереднього наставника команди Патріка ван Леувена. Про це йдеться на сайті клубу.

«Настав день, коли ми маємо сказати чесно та відверто, щоб бути перед нашими вболівальниками чесними та справедливими, що у нас, на жаль, не вийшло. У нас не вийшло грати у той футбол, який потрібен уболівальникам, президенту клубу нам усім. Ми не могли знайти спосіб грати у «шахтарський» футбол. І можу тільки сказати Патріку та тренерському штабу дякую за хорошу роботу, але ми вирішили йти іншим шляхом. Йому бажаємо всього найкращого, успіхів та відмінних спортивних результатів», – сказав Срна.

54-річний нідерландський фахівець очолював команду з липня, коли прийшов у «Шахтар» із луганської «Зорі».

Цього сезону УПЛ «Шахтар» здобув п'ять перемог, три рази зіграв внічию і один раз програв. У Лізі чемпіонів у «гірників» одна перемога та одна поразка.

16 жовтня ван Леувен був відправлений у відставку, а в.о. головного тренера було призначено Дарійо Срну. Ван Леувен пропрацював наставником «гірників» 105 днів, що є антирекордом в історії клубу за часів незалежності України.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» припинив співпрацю з головним тренером клубу Патріком ван Леувеном.

До слова, донецький «Шахтар» очолив спортивний директор клубу Дарійо Срна.

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Теги: ФК «Шахтар» Рінат Ахметов Даріо Срна навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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