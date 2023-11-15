Мінмолодьспорт оновило список ухилянтів: хто туди потрапив

До списку ухилянтів Міністерства спорту України потрапили футболісти збірної України

Міністерство спорту України оновило список спортсменів, які не повернулися з-за кордону. До списку з більш ніж 300 ухилянтів потрапили футболісти збірної України Михайло Мудрик («Челсі», Англія), Артем Довбик та Віктор Циганков (обидва «Жирона», Іспанії), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія) та Ілля Забарний («Борнмут», Англія). Про це йдеться на сайті відомства.

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Гравці порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення на територію нашої країни після закінчення спортивного заходу (відповідно до листів Міністра молоді та спорту України до Держприкордонслужби щодо участі у спортивному заході та перетині державного кордону).

Михайло Мудрик фото з відкритих джерел

Артем Довбик фото з відкритих джерел

Віктор Циганков фото з відкритих джерел

Анатолій Трубін фото з відкритих джерел

Ілля Забарний фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що в Україні 24 лютого 2022 року було введено воєнний стан і військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 років заборонено залишати країну.

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26 травня 2022 року Кабмін дозволив виїзд за кордон спортсменам та тренерам. Вони можуть перебувати за кордоном безперервно не більше 30 днів, але не менше тривалості спортивного заходу. Термін перебування за кордоном може бути продовжений, якщо спортсмени братимуть участь в іншому заході після закінчення попереднього.

До слова, у січні Михайло Мудрик підписав контракт з лондонським «Челсі».

Раніше ми повідомляли, що Міністерство молоді та спорту України підписало відрядження на фейковий навчально-тренувальний збір гімнастів в Ірландію.

Також ми повідомляли, що новим очільником Міністерства молоді та спорту України може стати нинішній начальник управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради Антон Нікулін.