«Шахтар» вперше за 15 років обіграв «Барселону»

«Гірники» у номінально домашньому матчі в Гамбурзі обіграли «Барселону» з рахунком 1:0

«Шахтар» перервав серію із чотирьох поразок поспіль від «Барселони»

«Шахтар» здобув другу перемогу в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. «Гірники» у номінально домашньому матчі в Гамбурзі обіграли «Барселону» – 1:0.

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«Шахтар» розпочав євросезон з поразки від «Порту» (1:3) та вольової перемоги над «Антверпеном» (3:2). А у першій грі з «Барселоною» на виїзді донеччани поступились з рахунком 1:2.

Натомість «Барселона» виграла усі три матчі першого кола, очоливши турнірну таблицю групи Н. Навіть нічия у другій грі з «Шахтарем» гарантувала каталонцям перший за три роки вихід у плей-оф Ліги чемпіонів.

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Перший небезпечний момент «гірники» створили на 16-й хвилині: Микола Матвієнко отримав закидання у штрафний майданчик з глибини, але з гострого кута пробив у коліно воротарю каталонців Марку-Андре тер Штегену.

В кінці першого тайму «Шахтар» вийшов уперед: Георгій Судаков виконав діагональну передачу на Георгія Гочолейшвілі, той подав з правого флангу у штрафний, а Данило Сікан виграв верхову дуель із захисниками «Барселони» та відправив м'яч у ворота.

На початку другого тайму удари Сікана та Гочолейшвілі парирував тер Штеген. «Барселона» відповіла небезпечними спробами у виконанні Рафіньї та Феррана Торреса.

На 87-й хвилині Невертон забив другий гол «Шахтаря», однак лайнсмен підняв прапорець, зафіксувавши офсайд у бразильця.

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У кінці матчу «синьо-гранатові» влаштували натиск на ворота «Шахтаря», проте українська команда зберегла переможний рахунок – 1:0.

Каталонці перевершили «гірників» за кількістю ударів – 14:9, однак донеччани мали суттєву перевагу за ударами в площину – 4:1.

Зазначимо, «Шахтар» перервав серію із чотирьох поразок поспіль від «Барселони». Востаннє українська команда перемагала каталонців у грудні 2008 року – 3:2 в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у «Шахтаря» з’явився новий головний тренер – Маріно Пушич. Контракт з ним розрахований до завершення сезону 2025/26.

Раніше Донецький «Шахтар» припинив співпрацю з головним тренером клубу Патріком ван Леувеном.