Зеленський призначив нових послів України у двох країнах
Президент призначив нових послів України в Королівстсві Данії та республіці Чилі
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 жовтня, призначив нових послів у двох країнах. Відповідні укази №714/2023 та №713/2023 оприлюднені на офіційному сайті глави держави.
Зазначається, що президент призначив нових послів України в Королівстсві Данії та республіці Чилі.
Так згідно з указом Андрія Яневського призначено надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Данія.
А Юрія Дюдіна надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Чилі.
Також указом президента звільнено послів України у трьох країнах:
- Шутенка Сергія з посади надзвичайного і повноважного посла України в Грецькій Республіці;
- Цимбалюка Євгенія з посади постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.
- Видойника Михайла з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Данія.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у двох країнах за сумісництвом.
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