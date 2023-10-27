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Зеленський призначив нових послів України у двох країнах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський призначив нових послів України у двох країнах
Володимир Зеленський сьогодні підписав укази про призначення та звільнення дипломатів
фото: Офіс президента

Президент призначив нових послів України в Королівстсві Данії та республіці Чилі

 

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 жовтня, призначив нових послів у двох країнах. Відповідні укази №714/2023 та №713/2023 оприлюднені на офіційному сайті глави держави.

Зазначається, що президент призначив нових послів України в Королівстсві Данії та республіці Чилі.

Так згідно з указом Андрія Яневського призначено надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Данія.

А Юрія Дюдіна надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Чилі.

Також указом президента звільнено послів України у трьох країнах:

  • Шутенка Сергія з посади надзвичайного і повноважного посла України в Грецькій Республіці;
  • Цимбалюка Євгенія з посади постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.
  • Видойника Михайла з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Данія.

Раніше повідомлялося, що президент  Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у двох країнах за сумісництвом.

Теги: Данія Володимир Зеленський президент Чилі

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