Зеленський призначив нових послів України у двох країнах

Володимир Зеленський сьогодні підписав укази про призначення та звільнення дипломатів

Президент призначив нових послів України в Королівстсві Данії та республіці Чилі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 жовтня, призначив нових послів у двох країнах. Відповідні укази №714/2023 та №713/2023 оприлюднені на офіційному сайті глави держави.

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Зазначається, що президент призначив нових послів України в Королівстсві Данії та республіці Чилі.

Так згідно з указом Андрія Яневського призначено надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Данія.

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А Юрія Дюдіна надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Чилі.

Також указом президента звільнено послів України у трьох країнах:

Шутенка Сергія з посади надзвичайного і повноважного посла України в Грецькій Республіці;

Цимбалюка Євгенія з посади постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.

Видойника Михайла з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Данія.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у двох країнах за сумісництвом.