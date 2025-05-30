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Бізнесмен Василь Костюк отримав «золоту медаль» від найвідоміших українських каратистів

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Дарія Демяник
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Бізнесмен Василь Костюк отримав «золоту медаль» від найвідоміших українських каратистів
Костюк отримав символічну медаль за підтримку карате в Україні
фото: Василь Костюк

Василь Костюк подякував за відзнаку та підтвердив свою готовність і надалі підтримувати розвиток карате в Україні

У Львові відомому бізнесмену та меценату Василю Костюку вручили символічну золоту медаль на знак подяки за багаторічну підтримку розвитку карате в Україні. Почесну відзнаку йому передали легенди українського карате – чемпіонка Європи 2017 року Катерина Крива та чемпіон Європи 2019 року Станіслав Горуна – під час відвідин тренування юних каратистів у львівському клубі «Одіссей».  

Під час заходу Катерина Крива та Станіслав Горуна поділилися враженнями від виступу збірної України на чемпіонаті Європи з карате 2025 року, що проходив у Єревані, розповіли про здобутки Української федерації карате та окреслили плани розвитку цього виду спорту.

За словами спортсменів, популярність карате в Україні зростає: сьогодні на татамі щодня виходить понад 20 тисяч дітей. У такій динаміці розвитку важливу роль відіграє підтримка небайдужих людей.

«Підтримка меценатів, партнерів і спонсорів – це запорука сталого розвитку нашого спорту. Разом ми можемо досягти нових вершин», – наголосили Катерина Крива та Станіслав Горуна.

Бізнесмен Василь Костюк отримав «золоту медаль» від найвідоміших українських каратистів фото 1
фото: Василь Костюк

Наприкінці зустрічі на знак подяки за вагомий внесок у розвиток карате та багаторічну підтримку Української федерації карате спортсмени вручили Василю Костюку символічну золоту медаль з Єревану – як символ партнерства, успіху та великих перемог.

Бізнесмен Василь Костюк отримав «золоту медаль» від найвідоміших українських каратистів фото 2
фото: Василь Костюк

Своєю чергою, Василь Костюк подякував за відзнаку та підтвердив свою готовність і надалі підтримувати розвиток карате в Україні.

«Для мене велика честь отримати цю нагороду саме від тих, хто своїм прикладом надихає молодь. Я переконаний, що інвестувати в спорт – це інвестувати в майбутнє нашої країни. Особливо важливо підтримувати дітей і молодь, які щодня працюють над собою, виховують характер і силу духу. Саме вони – наше завтра», – зазначив меценат.

Нагадаємо, збірна України з карате здобула п’ять нагород на чемпіонаті Європи 2025 року, що проходив з 7 по 11 травня у столиці Вірменії. Золоту медаль виборола Олександра Шолохова (куміте, до 61 кг), срібні – Дар'я Булай (куміте, понад 68 кг) і Валерій Чоботар (куміте, до 84 кг), бронзові – Еліна Сєлємєнєва (куміте, до 68 кг) та Ризван Талібов (куміте, понад 84 кг).

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Теги: спорт карате золота медаль

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