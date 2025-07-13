ГУР: пропаганда РФ масштабується в Африці

РФ масштабує пропагандистську мережу в Африці

Російська Федерація активно нарощує свій вплив на інформаційний простір Африканського континенту, використовуючи ресурси державних ЗМІ, таких як агентство ТАСС і телеканал RT. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова.

За його словами наразі російські пропагандистські медіа ведуть мовлення у понад 40 країнах Африки шістьма мовами. З червня 2025 року розпочато переклад контенту португальською для ринків Мозамбіку та Анголи, а до кінця року планується запуск мовлення амхарською для аудиторії в Ефіопії.

«Російська пропаганда – це загроза глобального рівня, котра працює для однієї мети – територіальної, ресурсної та культурної експансії агресора», – наголосив Андрій Юсов.

Присутність RT на континенті зростає: лише за два роки кількість африканських телеканалів-партнерів збільшилася з 30 до 60. Паралельно RT впроваджує освітні програми для місцевих журналістів. У 2024 році підготовку за російськими стандартами пройшли понад тисячу медійників. З червня 2025 року розпочато й очне навчання в Аддис-Абебі, а аналогічні програми планують масштабувати й на інші країни. Для цього в РФ вже розпочали підбір кадрів, які очолюватимуть «кореспондентські пункти» та координуватимуть освітні центри.

Свої мережі в Африці також активно розбудовує агентство ТАСС. У планах – відкриття кореспондентських бюро в Ефіопії, Сенегалі, Алжирі, ДР Конго та інших африканських країнах. Підбір персоналу для цих структур відбувається під контролем ФСБ Росії.

Нагадаємо, російські спецслужби продовжують свою інформаційну операцію в Сирії та пропонують на так званому сирійському «чорному ринку зброї» черговий «містичний чорний ящик» з капсулами, що нібито містять небезпечні «хімікати». Українська розвідка попереджає, що це є черговим епізодом спрямованої проти України кампанії.

За даними розвідки, на одній із капсул розміщено напис: «PU.9424 U», а на другій – «HG25 P307 9,99 U92». Таким чином, росіяни, на додаток до вигаданого «плутонію» (Pu), реанімують стару радянську байку про так звану «червону ртуть» (Hg) – речовину, якої насправді не існує.

«Червона ртуть» – це вигадка радянських спецслужб, яку використовували для масштабної кампанії з дезінформації на Близькому Сході у 80-90 роках ХХ століття. Легенда, створена в Москві та спрямована проти іноземних розвідок, стверджувала, що ця модифікація хімічного елемента може стати матеріалом для виготовлення «страшної» бомби.