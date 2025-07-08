З чого складається російський дрон «Гербера». Шокуючі докази того, як Китай убиває українців

У розпорядження «Главкома» потрапили задокументовані докази присутності китайських складників у так званих російських дронах

Під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах Shahed знову виявили компоненти китайського виробництва. Зокрема такі деталі було зафіксовано в російському безпілотному літальному дроні «Гербера». Він є спрощеною та здешевленою версією «шахеда»-«герані». «Главком» отримав список деталей китайського виробництва, які були знайдені в російських дронах, йдеться в матеріалі «Смерть «made in China». З чого насправді складаються російські дрони».

Дрон «Гербера» робиться з пінопласту та фанери та використовується як для ударів, так і для розвідки та відволікання засобів ППО.

Дрон «Гербера» потребує менше китайських деталей – їх знайдено лише шість. Але серед них – такі ключові як двигун та модем.

Російський безпілотний літальний апарат «Герань-2» фактично є копією іранського дрона Shahed-136. Наразі він вважається найбільш масовим та технічно досконалим безпілотником, який наносить максимальне руйнування при мінімумі витрат на його виготовленні.

Сумнозвісна «Герань-2» всередині містить мікроконтролери, антени, конденсатори, свічки запалювання виробництва КНР. Численні компоненти китайського походження містяться і в системі глушіння перешкод.

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Російська «Герань-2» є копією іранського Shahed-136, начинка в цьому дроні – «made in China»

Загалом, як виявилося, російські дрони включають понад двох десятків деталей з Піднебесної.

Нагадаємо, ударний безпілотник «Герань» збирають у Росії з використанням північнокорейської робочої сили.

Також «Главком» писав, що у мережі оприлюднили фото, на якому показано розмір безпілотника у порівнянні з людиною.