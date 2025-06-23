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«Фейкова служба». Безугла дорікнула фронтмену «Антитіл», якому російська ракета знищила квартиру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Фейкова служба». Безугла дорікнула фронтмену «Антитіл», якому російська ракета знищила квартиру
Квартира багатодітних батьків, музикантів Олени та Тараса Тополі повністю знищена після ворожої атаки
колаж: glavcom.ua

Нардепка провела паралель між «фейковою службою» та «справжньою війною»

Після нічного обстрілу Києва 23 червня, внаслідок якого, зокрема, було пошкоджено квартиру лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі, народна депутатка Мар'яна Безугла оприлюднила допис у соціальних мережах, звинувативши музиканта у «фейковій службі» та натякнувши на «карму». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Мар'яни Безуглої

«Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв’ю, замовна пісенька «Фортеця Бахмут», коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд, а Сирський змагався з Пригожиним, хто покладе більше людей за стіни одного будинку... А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне», – написала Безугла.

Вона провела паралель між «фейковою службою» та «справжньою війною», зазначивши, що «справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти «порішав» в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою». Безугла вказала на «карму» як причину того, що сталося з майном співака.

«Я співчуваю усім, але найбільше співчуваю загиблим за нашу державність, зокрема у Бахмуті. Там гинули кращі, які не ховались. І їх могло би бути значно менше навіки в строю, якби менше було медійних підлиз до докторів філософії й російських м’ясників-професіоналів в генеральських погонах», – додала депутатка.

На завершення свого допису Безугла написала: «Добре, що вціліли, бажаю вціліти усім сім'ям України, а не тільки твоїй на тисячу лайків».

Допис Мар'яни Безуглої
Допис Мар'яни Безуглої
скриншот допису

У коментарях користувачі мережі розділилося на тих, хто підтримує позицію Безуглої, і тих, хто засуджує її висловлювання щодо «карми». 

«Фейкова служба». Безугла дорікнула фронтмену «Антитіл», якому російська ракета знищила квартиру фото 1
Скриншот коментарів під дописом Безуглої
«Фейкова служба». Безугла дорікнула фронтмену «Антитіл», якому російська ракета знищила квартиру фото 2
Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

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Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

Внаслідок нічної атаки постраждала квартира співачки Олени Тополі та лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі. Музикант розповів, що на момент обстрілу діти перебували не в столиці. Ракета влучила у будинок навпроти. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні окупанти цинічно вдарили російсько-іранськими «шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст. 

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.

Теги: Київ війна обстріл Тарас Тополя Alyosha

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