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Внаслідок атаки на Київ пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Внаслідок атаки на Київ пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти»
Найбільше постраждало відділення «Нової пошти» №223
фото: пресслужба Нової пошти

Представники пошти вже спілкуються з клієнтами та надають усю необхідну інформацію

У ніч на 4 липня під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Нової пошти».

Зокрема, пошкоджено наступні відділення:

  • Відділення №114 – пошкоджене, працює у звичному режимі.
  • Відділення №226 – пошкоджене, працює лише на видачу. Заїзд авто неможливий. Вантаж перенаправляється у відділення №359.
  • Відділення №223 – найбільше постраждало. На момент удару було зачинене. Постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.
  • Сортувальне депо – влучання по прилеглій території, згоріло два авто. Працівники та вантаж не постраждали. Роботу відновлено.

«Ми вже зв’язуємося з клієнтами й надаємо всю необхідну інформацію», – повідомили у «Новій пошті». 

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.  

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники. 

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

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Теги: армія завод поліція Київ Нова пошта обстріл війна

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