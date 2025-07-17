Захищав Україну на Донецькому та Луганському напрямках. Згадаймо Ярослава Чайку

У 2023 році Ярослав Чайка став на захист своєї Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Ярослав Чайка захоплювався футболом, баскетболом, стрільбою, а також зв’язком

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ярослава Чайку.

10 липня 2025 року поліг захисник Ярослав Чайка, який боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Південно-Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Ярослав Чайка народився 26 серпня 1983 року у місті Стебник Львівської області. Навчався у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №29 Львова. Згодом здобув освіту зв’язківця у Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій м.Києва.

Працював у 7-му прикордонному Карпатському загоні Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, а також – керівником автоматичної телефонної станції в Акціонерному товаристві «Укртелеком».

Із 2015 року Ярослав Чайка був учасником АТО фото: Львівська міська рада

Зі слів рідних, був відповідальним, пунктуальним, справедливим і відданим своїй справі. Захоплювався футболом, баскетболом, стрільбою, а також зв’язком – це було не лише професією, а й справжнім хобі.

Із 2015 року був учасником АТО. Нагороджений медаллю «Учасник бойових дій» та відзнакою президента України «За участь в антитерористичній операції».

У 2023 році став на захист своєї Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Південно-Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках у лавах 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

У Ярослава Чайки залишилися дружина, двоє синів та батьки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.