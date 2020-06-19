Ексворотар збірної Іспанії розкритикував тренера Гвардіолу за нелюбов до Батьківщини
Сантьяґо Каньїсарес приписав каталонцеві мутації мозку
Колишній воротар футбольної збірної Іспанії Сантьяґо Каньїсарес висловився про політичні погляди головного тренера англійського «Манчестер Сіті» Хосепа Ґвардіоли, який є прихильником незалежності Каталонії від офіційного Мадрида.
«Його немає в чаті національної збірної. Я не знаю, що з ним сталося, я втратив з ним зв'язок. Ми всі є в чаті, хто виступав на Олімпіаді (у Барселоні-1992 Іспанія з Сантьяґо і Хосепом у складі була чемпіоном - прим.). Всі, крім одного – Ґвардіоли. Можливо, тому що він зараз найвідоміший хлопець. Я не критикую його за те, що він не в чаті, розумію, що у нього багато стресу. Є Луїс Енріке, Абелардо, а його немає. Мені дуже погано, коли він погано говорить про Іспанію. Я не знаю, коли його мозок мутував», - наводить слова AS.
Нагадаємо, Ґвардіола провів більшу частину кар'єри футболіста в «Барселоні», а після її завершення протягом чотирьох років очолював основну команду «синьо-гранатових».