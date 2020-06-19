Ексворотар збірної Іспанії розкритикував тренера Гвардіолу за нелюбов до Батьківщини



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Сантьяґо Каньїсарес не може зрозуміти Ґвардіолу Фото - AS

Сантьяґо Каньїсарес приписав каталонцеві мутації мозку

Колишній воротар футбольної збірної Іспанії Сантьяґо Каньїсарес висловився про політичні погляди головного тренера англійського «Манчестер Сіті» Хосепа Ґвардіоли, який є прихильником незалежності Каталонії від офіційного Мадрида.

«Його немає в чаті національної збірної. Я не знаю, що з ним сталося, я втратив з ним зв'язок. Ми всі є в чаті, хто виступав на Олімпіаді (у Барселоні-1992 Іспанія з Сантьяґо і Хосепом у складі була чемпіоном - прим.). Всі, крім одного – Ґвардіоли. Можливо, тому що він зараз найвідоміший хлопець. Я не критикую його за те, що він не в чаті, розумію, що у нього багато стресу. Є Луїс Енріке, Абелардо, а його немає. Мені дуже погано, коли він погано говорить про Іспанію. Я не знаю, коли його мозок мутував», - наводить слова AS.

Нагадаємо, Ґвардіола провів більшу частину кар'єри футболіста в «Барселоні», а після її завершення протягом чотирьох років очолював основну команду «синьо-гранатових».