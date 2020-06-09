Олександр Зінченко прокоментував інформацію про можливе отримання російського громадянства



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Олександр Зінченко спростовує чутки Фото - Instagram Олександра Зінченка

Футболіст висловився доволі лаконічно

Футболіст англійського «Манчестер Сіті» і національної команди України Олександр Зінченко спростував слова футбольного агента Олега Єрьоміна, який заявив, що раніше футболіст хотів отримати паспорт громадянина РФ.

«Була розмова про те, що Зінченко може отримати російський паспорт. Наскільки я знаю, таке бажання було у батьків Сашка і, відповідно, у нього. Але потім процес отримання громадянства затягнувся, і надійшло запрошення в збірну України, і всі питання відпали», - казав Єрьомін.

«Маячня», - коротко прокоментував публікацію на Instagram-каналі «Брутальний футбол» Зінченко.

Ця картинка та інформація під нею не залишила Зінченка байдужим

Олександр – уродженець Радомишля на Житомирщині, вихованець донецького «Шахтаря». За молодіжну команду «гірників» Зінченко виступав з 2010 по 2014 рік. Потім гравець поїхав у Росію, де провів півтора року в російській «Уфі». Після завершення сезону-2015/2016 Олександра придбав «Манчестер Сіті».