Олександр Зінченко прокоментував інформацію про можливе отримання російського громадянства
Футболіст висловився доволі лаконічно
Футболіст англійського «Манчестер Сіті» і національної команди України Олександр Зінченко спростував слова футбольного агента Олега Єрьоміна, який заявив, що раніше футболіст хотів отримати паспорт громадянина РФ.
«Була розмова про те, що Зінченко може отримати російський паспорт. Наскільки я знаю, таке бажання було у батьків Сашка і, відповідно, у нього. Але потім процес отримання громадянства затягнувся, і надійшло запрошення в збірну України, і всі питання відпали», - казав Єрьомін.
«Маячня», - коротко прокоментував публікацію на Instagram-каналі «Брутальний футбол» Зінченко.
Олександр – уродженець Радомишля на Житомирщині, вихованець донецького «Шахтаря». За молодіжну команду «гірників» Зінченко виступав з 2010 по 2014 рік. Потім гравець поїхав у Росію, де провів півтора року в російській «Уфі». Після завершення сезону-2015/2016 Олександра придбав «Манчестер Сіті».