Волейболістка з Тернополя підписала контракт із російським клубом
Олександра Міленко відтепер радуватиме череповецьких прихильників волейболу
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20-річна Олександра Міленко вважається однією з найобдарованіших українських волейболісток
Українська нападниця Олександра Міленко підписала контракт з російським клубом «Сєвєрянка».
Команда з міста Череповець – чотириразовий чемпіон вищої ліги А чемпіонату Росії (2011, 2015, 2017, 2018).
Для Олександри Міленко «Сєвєрянка» стане першим закордонним клубом. Свою спортивну кар’єру догравальниця розпочала у тернопільській «Галичанці», з якою стала бронзовим призером Суперліги України-2017/2018.
З «Галичанкою» Олександра неодноразово ставала фіналісткою Кубка та Суперкубка України.
Міленко також виступала за студентську збірну України на Всесвітній універсіаді в Неаполі в 2019 році.