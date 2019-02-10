Кун Аґуеро за допомоги українця Зінченка став рекордсменом Прем'єр-ліги за кількістю хет-триків



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Олександр Зінченко не просто привітав Куна Аґуеро, а долучився до історії The Straits Times

Аргентинець наздогнав екс-капітана збірної Англії Алана Ширера

Центральний матч 26-го туру англійської Прем'єр-ліги між «Манчестер Сіті» та «Челсі» на «Ітіхад Стейдіум» замість очікуваної інтриги і запеклої боротби ще в дебюті перетворився на одностороннє побоїще.

Уже до 25-ї хвилини «міщани» вели 4:0, знявши будь-які питання про переможця достроково.

Проте п'ятий м'яч у ворота голкіпера «Челсі» Кепи Аррізабалаґи все ж був важливим. річ у тім, що аргентинець Серхіо Кун Аґуеро, реалізувавши пенальті, зробив хет-трик, 11-й для себе в Прем'єр-лізі. За цим показником нападник «МанСіті» наздогнав Алана Ширера, найкращого форварда Англії 90-х років минулого сторіччя. Більше них по три м'ячі в одній зустрічі в АПЛ не забивав ніхто.

Цікаво, що другий мяч Аґуеро допоміг забити українець Олександр Зінченко, котрому Хосеп Ґвардіола довірив місце в стартовому складі на позиції лівого оборонця і не замінював весь матч. На 13-й хвилині Олександр на половині суперників проскочив півоборонця суперників Жоржіньо і проштовхнув м'яч на Куна, а той ударом на виконання метрів з 25-ти вразив верхній кут.

Щоправда, значно майстернішим за виконанням був інший асист Зінченка. То в епізоді, коли Рахім Стерлінґ на 80-й хвилині робив дубль і забивав у ворота суперників шостий м'яч. Почалося все з дивовижного розрізного пасу Давіда Сілви вліво на Зінченка. А вже потім сам Олександр зряче прострелив вздовж воріт на Стерлінґа. Той з лінії воротарського майданчика не промахнувся.

Після цієї перемоги «МанСіті» знову наздогнали в турнірній таблиці «Ліверпуль». В обох команд по 65 очок і впродовж 12-ти наступних турів вони мають визначити, хто ж стане чемпіоном Англії цьогоріч.