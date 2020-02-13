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    Еліна Світоліна віддала суперниці три гейми і вийшла в 1/4 фіналу турніру в Таїланді

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    Еліна Світоліна розгромила другу суперницю поспіль - Еліна Світоліна віддала суперниці три гейми і вийшла в 1/4 фіналу турніру в Таїланді
    Еліна Світоліна розгромила другу суперницю поспіль
    Великий теніс України

    Українська тенісистка посіяна під першим номером

    Четверта ракетка світу Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру із серії International у таїландського Гуагіні (покриття – хард, призовий фонд - $275 000).

    В 1/8 фіналу Еліна без особливих зусиль обіграла 319-ту тенісистку планети Сторм Сандерс із Австралії – 6:1, 6:2. Матч тривав всього 58 хвилин.

    У першому колі Світоліна так само легко впоралася з представницею Нідерландів Бібіане Схофс (WTA №195) – 6:2, 6:4.

    В 1/4 фіналу українка зіграє проти 84-ї ракетки світу Нао Гібіно з Японії. У 2018 році тенісистки вперше зустрілися одна з одною на корті: Світоліна віддала суперниці лише три гейми в їх поєдинку в Гонконзі.

    Зауважимо, що чинною чемпіонкою турніру в Гуагіні є інша українка Даяна Ястремська. Але вона цьогоріч вирішила титулу не захищати.

     Читайте також: Українська тенісистка повернулася в Grand Slam після народження дитини
    теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Сторм Сандерс Бібіане Схофс
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