Еліна Світоліна піднялася в рейтингу після здобуття першого з 2018 року титулу



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Еліна Світоліна знову з титулом і знову у топ-5 WTA

Українка повернулася в топ-5

У ніч з неділі на понеділок за київським часом українська тенісистка Еліна Світоліна виграла в Монтерреї (Мексика) свій перший титул WTA з 2018 року і 14-й в кар’єрі.

Еліна не тріумфувала з того часу, як стала переможницею Підсумкового чемпіонату-2018. Торік Світоліна провела тільки один фінал в Турі (на WTA Finals програла австралійці Ешлі Барті).

Завдяки цій перемозі українка піднялася з сьомого місця на п’яте у світовому рейтингу.

Серед інших українок найпомітніший прогрес здійснила Катерина Бондаренко, яка продовжує повертати позиції після декретної відпустки. Вихід у друге коло турніру в Монтерреї допоміг найдосвідченішій з українських тенісисток відіграти ще 57 рядків.

Також на 13 місць завдяки виходу в півфінал турніру в Індіан-Веллсі піднялася Леся Цуренко.

Рейтинг WTA (станом на 09.03.2020)

1. Ешлі Барті (Австралія) – 8717

2. Сімона Халеп (Румунія) – 6076

3. Кароліна Плішкова (Чехія) – 5205

4. Софія Кенін (США) – 4590

5. Еліна Світоліна (Україна) – 4580

6. Б’янка Андреєску (Канада) – 4555

7. Кікі Бертенс (Нідерланди) – 4335

8. Белінда Бенчіч (Швейцарія) – 4010

9. Серена Вільямс (США) – 3915

10. Наомі Осака (Японія) – 3625

…

25. Даяна Ястремська (Україна) – 1835

98. Катерина Козлова (Україна) – 658

105. Катерина Завацька (Україна) – 631

139. Леся Цуренко (Україна) – 460

141. Марта Костюк (Україна) – 451

144. Ангеліна Калініна (Україна) – 436

215. Дарина Снігур (Україна) – 284

308. Марина Чернишова (Україна) – 175

347. Катерина Бондаренко (Україна) – 147

376. Валерія Страхова (Україна) – 123

379. Дарина Лопатецька (Україна) – 122

421. Ганна Познихиренко (Україна) – 101

430. Анастасія Шошина (Україна) – 98

631. Надія Кіченок (Україна) – 46

649. Вікторія Дема (Україна) – 44

676. Ольга Янчук (Україна) – 39

688. Маріанна Закарлюк (Україна) – 38

899. Анастасія Поплавська (Україна) – 18



