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    Еліна Світоліна піднялася в рейтингу після здобуття першого з 2018 року титулу

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    Еліна Світоліна знову з титулом і знову у топ-5 - Еліна Світоліна піднялася в рейтингу після здобуття першого з 2018 року титулу
    Еліна Світоліна знову з титулом і знову у топ-5
    WTA

    Українка повернулася в топ-5

    У ніч з неділі на понеділок за київським часом українська тенісистка Еліна Світоліна виграла в Монтерреї (Мексика) свій перший титул WTA з 2018 року і 14-й в кар’єрі.

    Еліна не тріумфувала з того часу, як стала переможницею Підсумкового чемпіонату-2018. Торік Світоліна провела тільки один фінал в Турі (на WTA Finals програла австралійці Ешлі Барті).

    Завдяки цій перемозі українка піднялася з сьомого місця на п’яте у світовому рейтингу.

    Серед інших українок найпомітніший прогрес здійснила Катерина Бондаренко, яка продовжує повертати позиції після декретної відпустки. Вихід у друге коло турніру в Монтерреї допоміг найдосвідченішій з українських тенісисток відіграти ще 57 рядків.

    Також на 13 місць завдяки виходу в півфінал турніру в Індіан-Веллсі піднялася Леся Цуренко.

    Рейтинг WTA (станом на 09.03.2020)

    1. Ешлі Барті (Австралія) – 8717
    2. Сімона Халеп (Румунія) – 6076
    3. Кароліна Плішкова (Чехія) – 5205
    4. Софія Кенін (США) – 4590
    5. Еліна Світоліна (Україна) – 4580
    6. Б’янка Андреєску (Канада) – 4555
    7. Кікі Бертенс (Нідерланди) – 4335
    8. Белінда Бенчіч (Швейцарія) – 4010
    9. Серена Вільямс (США) – 3915
    10. Наомі Осака (Японія) – 3625

    25. Даяна Ястремська (Україна) – 1835
    98. Катерина Козлова (Україна) – 658
    105. Катерина Завацька (Україна) – 631
    139. Леся Цуренко (Україна) – 460
    141. Марта Костюк (Україна) – 451
    144. Ангеліна Калініна (Україна) – 436
    215. Дарина Снігур (Україна) – 284
    308. Марина Чернишова (Україна) – 175
    347. Катерина Бондаренко (Україна) – 147
    376. Валерія Страхова (Україна) – 123
    379. Дарина Лопатецька (Україна) – 122
    421. Ганна Познихиренко (Україна) – 101
    430. Анастасія Шошина (Україна) – 98
    631. Надія Кіченок (Україна) – 46
    649. Вікторія Дема (Україна) – 44
    676. Ольга Янчук (Україна) – 39
    688. Маріанна Закарлюк (Україна) – 38
    899. Анастасія Поплавська (Україна) – 18

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    теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Надія Кіченок Леся Цуренко Даяна Ястремська Марта Костюк Сімона Халеп Кікі Бертенс Кароліна Плішкова Наомі Осака Ешлі Барті Б'янка Андреєску Дарина Лопатецька Рейтинг WTA Белінда Бенчіч Серена Вільямс Ангеліна Калініна Анастасія Шошина Дарія Снігур Софія Кенін Катерина Завацька Валерія Страхова Ольга Янчук Анастасія Поплавська Маріанна Закарлюк Вікторія Дема Ганна Познихиренко Марина Чернишова
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