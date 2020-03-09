Еліна Світоліна піднялася в рейтингу після здобуття першого з 2018 року титулу
Українка повернулася в топ-5
У ніч з неділі на понеділок за київським часом українська тенісистка Еліна Світоліна виграла в Монтерреї (Мексика) свій перший титул WTA з 2018 року і 14-й в кар’єрі.
Еліна не тріумфувала з того часу, як стала переможницею Підсумкового чемпіонату-2018. Торік Світоліна провела тільки один фінал в Турі (на WTA Finals програла австралійці Ешлі Барті).
Завдяки цій перемозі українка піднялася з сьомого місця на п’яте у світовому рейтингу.
Серед інших українок найпомітніший прогрес здійснила Катерина Бондаренко, яка продовжує повертати позиції після декретної відпустки. Вихід у друге коло турніру в Монтерреї допоміг найдосвідченішій з українських тенісисток відіграти ще 57 рядків.
Також на 13 місць завдяки виходу в півфінал турніру в Індіан-Веллсі піднялася Леся Цуренко.
Рейтинг WTA (станом на 09.03.2020)
1. Ешлі Барті (Австралія) – 8717
2. Сімона Халеп (Румунія) – 6076
3. Кароліна Плішкова (Чехія) – 5205
4. Софія Кенін (США) – 4590
5. Еліна Світоліна (Україна) – 4580
6. Б’янка Андреєску (Канада) – 4555
7. Кікі Бертенс (Нідерланди) – 4335
8. Белінда Бенчіч (Швейцарія) – 4010
9. Серена Вільямс (США) – 3915
10. Наомі Осака (Японія) – 3625
…
25. Даяна Ястремська (Україна) – 1835
98. Катерина Козлова (Україна) – 658
105. Катерина Завацька (Україна) – 631
139. Леся Цуренко (Україна) – 460
141. Марта Костюк (Україна) – 451
144. Ангеліна Калініна (Україна) – 436
215. Дарина Снігур (Україна) – 284
308. Марина Чернишова (Україна) – 175
347. Катерина Бондаренко (Україна) – 147
376. Валерія Страхова (Україна) – 123
379. Дарина Лопатецька (Україна) – 122
421. Ганна Познихиренко (Україна) – 101
430. Анастасія Шошина (Україна) – 98
631. Надія Кіченок (Україна) – 46
649. Вікторія Дема (Україна) – 44
676. Ольга Янчук (Україна) – 39
688. Маріанна Закарлюк (Україна) – 38
899. Анастасія Поплавська (Україна) – 18