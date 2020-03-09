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    Українка Катерина Бондаренко перемогла на турнірі в Монтерреї

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    Бондеренко ефектно повертається - Українка Катерина Бондаренко перемогла на турнірі в Монтерреї
    Бондеренко ефектно повертається

    Ветеранка українського тенісу ефектно нагадала про себе

    33-річна українська тенісистка Катерина Бондаренко стала переможницею парного турніру в мексиканському Монтерреї.

    У неділ, 8 березея, Бондаренко в дуеті з 29-річною канадською спортсменкою Шерон Фічмен в трьох сетах здолала японсько-китайську пару Мія Като/ Яфань Ван - 4:6, 6:3, 10:7.

    Напружений поєдинок тривав 1 годину 26 хвилин.

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    Українка Катерина Бондаренко перемогла на турнірі в Монтерреї
    Українка Катерина Бондаренко перемогла на турнірі в Монтерреї

    Це перший титул Бондаренко після її повернення на корт після народження другої дитини.

    Вже за кілька годин успіх Катерини може повторити ще одна українка - Еліна Світоліна, яка гратиме у сольному жіночому фіналі.

    теніс Катерина Бондаренко Еліна Світоліна
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