Українка Катерина Бондаренко перемогла на турнірі в Монтерреї
Бондеренко ефектно повертається
Ветеранка українського тенісу ефектно нагадала про себе
33-річна українська тенісистка Катерина Бондаренко стала переможницею парного турніру в мексиканському Монтерреї.
У неділ, 8 березея, Бондаренко в дуеті з 29-річною канадською спортсменкою Шерон Фічмен в трьох сетах здолала японсько-китайську пару Мія Като/ Яфань Ван - 4:6, 6:3, 10:7.
Напружений поєдинок тривав 1 годину 26 хвилин.
Це перший титул Бондаренко після її повернення на корт після народження другої дитини.
Вже за кілька годин успіх Катерини може повторити ще одна українка - Еліна Світоліна, яка гратиме у сольному жіночому фіналі.