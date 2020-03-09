Еліна Світоліна - тріумфаторка турніру в Монтерреї



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Українка повернула віру в себе

Перша ракетка України показала клас та характер

В ніч на понеділок, 9 березеня, у Мексиці завершився представницький хардовий тенісний турнір. Його цьогорічна головна зікра - українка Еліна Світоліна не підвела й взяла головний трофей.

Abierto GNP Seguros - International - фінал

Еліна Світоліна (Україна, 1) - Марі Боузкова (Чехія, 9) 7-5, 4-6, 6-4

Для Світоліной і Боузковой це був другий очний матч. У минулому році в Гуанчжоу українка знялася з їхнього двобою, поступаючись 4-6, 3-4.

Тенісистки провели на корті 3 години. Близько 70 хвилин тривав перший сет: Боузкова вийшла вперед 2-0 (реалізувала 1 брейкпоінт з 8 за партію), після чого Світоліна виграла 6 геймів з 8 (скористалася 2 шансами на брейк з 5).

У другому сеті тенісистки боролися дещо менше години. Українка не реалізувала 3 брейкпоінта, а на своїй подачі відіграла 4 брейкпоінта з 5.

На старті вирішальної партії чешка виграла гейм на подачі Світоліной, а далі 4 гейми на свій рахунок записала вже українська тенісистка. Еліна Світоліна не змогла подати на перемогу з рахунком 5-3, після чого реалізувала свій перший матчбол вже на подачі суперниці.

Для Еліни Світоліної це 14-й титул WTA в кар'єрі і перший після її перемоги на Підсумковому чемпіонаті в сезоні-2018. У минулому році українка провела тільки один фінал в Турі (на WTA Finals програла Ешлі Барті).

25-річна тенісистка поповнила свою колекцію трофеїв на турнірах WTA International (також перемагала на кортах в Баку (2013-2014), Марракеші (2015), Куала-Лумпурі (2016), Стамбулі (2017), Тайбеї (2017). Раніше кращим результатом Світоліной в 2020 році був чвертьфінал в Хуахіні.

Зазначимо, що кількома годинами перед Еліною переоможницею цього ж турніру, але в парному розряді та з меншими преміальними стала інша українка - Катерина Бондаренко.

Джерело: Великий теніс України