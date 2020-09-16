Еліна Світоліна перемогла незручну росіянку на турнірі в Римі
Еліна вийшла в третє коло змагань
Шоста ракетка світу, українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у третє коло турніру Internazionali BNL d’Italia із серії Premier 5 у Римі (покриття – ґрунт, призовий фонд - $2 098 290).
В 1/16 фіналу Еліна перемогла 36-му наразі тенісистку світу, росіянку Анастасію Павлюченкову, якій до того програла три очних протистояння з чотирьох – 6:3, 7:6.
Матч тривав годину і 45 хвилин.
Зауважимо, що перше коло Еліна завдяки високому рейтингу пропускала. В 1/8 фіналу українка зустрінеться з переможницею пари Анетт Контавейт (Естонія) – Свєтлана Кузнєцова (РФ).
Трохи раніше в третє коло турніру в Римі вийшла друга ракетка України Даяна Ястремська. В третьому колі вона зіграє з румункою Сімоною Халеп.