Еліна Світоліна перемогла незручну росіянку на турнірі в Римі



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Еліна Світоліна в третьому колі знову може зіграти з представницею РФ Світлина - Instagram Еліни Світоліної

Еліна вийшла в третє коло змагань

Шоста ракетка світу, українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у третє коло турніру Internazionali BNL d’Italia із серії Premier 5 у Римі (покриття – ґрунт, призовий фонд - $2 098 290).

В 1/16 фіналу Еліна перемогла 36-му наразі тенісистку світу, росіянку Анастасію Павлюченкову, якій до того програла три очних протистояння з чотирьох – 6:3, 7:6.

Матч тривав годину і 45 хвилин.

Зауважимо, що перше коло Еліна завдяки високому рейтингу пропускала. В 1/8 фіналу українка зустрінеться з переможницею пари Анетт Контавейт (Естонія) – Свєтлана Кузнєцова (РФ).

Трохи раніше в третє коло турніру в Римі вийшла друга ракетка України Даяна Ястремська. В третьому колі вона зіграє з румункою Сімоною Халеп.