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    Еліна Світоліна перемогла незручну росіянку на турнірі в Римі

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    Еліна Світоліна в третьому колі знову може зіграти з представницею РФ - Еліна Світоліна перемогла незручну росіянку на турнірі в Римі
    Еліна Світоліна в третьому колі знову може зіграти з представницею РФ
    Світлина - Instagram Еліни Світоліної

    Еліна вийшла в третє коло змагань

    Шоста ракетка світу, українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у третє коло турніру Internazionali BNL d’Italia із серії Premier 5 у Римі (покриття – ґрунт, призовий фонд - $2 098 290).

    В 1/16 фіналу Еліна перемогла 36-му наразі тенісистку світу, росіянку Анастасію Павлюченкову, якій до того програла три очних протистояння з чотирьох – 6:3, 7:6.

    Матч тривав годину і 45 хвилин.

    Зауважимо, що перше коло Еліна завдяки високому рейтингу пропускала. В 1/8 фіналу українка зустрінеться з переможницею пари Анетт Контавейт (Естонія) – Свєтлана Кузнєцова (РФ).

    Трохи раніше в третє коло турніру в Римі вийшла друга ракетка України Даяна Ястремська. В третьому колі вона зіграє з румункою Сімоною Халеп.

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    теніс Еліна Світоліна Анетт Контавейт Світлана Кузнєцова Анастасія Павлюченкова
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