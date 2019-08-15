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    Світоліна повернеться в топ-5 рейтингу WTA

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    Провідна українська тенісистка вперше з березня знову ввійде в топ-5 найкращих у світі

    Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше з березня ввійде в топ-5 рейтингу WTA.

    У останньому поєдинку наша тенісистка перемогла бельгійку Елізу Мертенс в другому колі турніру в американському Цинцинатті – 6:4, 6:1.

    Наразі Світоліна посідає сьому сходинку світового рейтингу.

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