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    Даяна Ястремська втратила гарну нагоду перемогти дворазову чемпіонку Grand Slam із Росії

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    Даяна Ястремська мала шанс виграти у двох сетах - Даяна Ястремська втратила гарну нагоду перемогти дворазову чемпіонку Grand Slam із Росії
    Даяна Ястремська мала шанс виграти у двох сетах
    Фейсбук Даяни Ястремської

    19-річна українка не дотисла суперницю

    32-га ракетка світу Даяна Ястремська з України припинила виступи на турнірі із серії Premier 5 в американському Цинциннаті (покриття – хард, призовий фонд - $2 944 486).

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    Слідом за екс-першою ракеткою світу Каролін Возняцкі з Данії 19-річна одеситка зустрічалася в 1/16 фіналу з чемпіонкою Roland Garros-2004 і US Open-2009 Свєтланою Кузнєцовою із РФ, котра зараз радше бореться з травмами і скотилася в рейтингу на 153-тє місце.

    Матч тривав дві години і 34 хвилини і завершився з рахунком – 6:4, 6:7(7), 2:6 на користь Кузнєцової. Причому в другому сеті наша тенісистка поступалася 1:3, потім вела 5:3, але врешті дотягла до тай-брейку, на якому поступилася. А у вирішальній партії Кузнєцова шансів нашій тенісистці не дала. 

    В 1/8 фіналу росіянка зустрінеться з переможницею пари Юлія Путінцева (Казахстан) – Слоан Стівенс (США).

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    теніс Даяна Ястремська Слоан Стівенс Світлана Кузнєцова
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