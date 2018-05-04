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    Футбол, кухня і віртуальний теніс: Світоліна провела медіа-день у Мадриді (фотогалерея)

    Світоліна зустрілася з журналістами напередодні старту в Іспанії
    Перша «ракетка» України зустрілася з журналістами напередодні старту в Іспанії. Вже 5-го травня Світоліна відкриє ігровий день в Мадриді матчем проти Алізе Корне на центральному корті ім. Маноло Сантани. [GALLERY_BLOCK]  Українка виграла останні дві зустрічі з француженкою: у 2015 році на Ролан Гарросі та в минулому сезоні
    • Сьогодні, 19:51
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    Світоліна зустрілася з журналістами напередодні старту в Іспанії

    Перша «ракетка» України зустрілася з журналістами напередодні старту в Іспанії.

    Вже 5-го травня Світоліна відкриє ігровий день в Мадриді матчем проти Алізе Корне на центральному корті ім. Маноло Сантани.

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    Футбол, кухня і віртуальний теніс: Світоліна провела медіа-день у Мадриді (фотогалерея)
    Футбол, кухня і віртуальний теніс: Світоліна провела медіа-день у Мадриді (фотогалерея)
    Футбол, кухня і віртуальний теніс: Світоліна провела медіа-день у Мадриді (фотогалерея)
    Футбол, кухня і віртуальний теніс: Світоліна провела медіа-день у Мадриді (фотогалерея)
    Футбол, кухня і віртуальний теніс: Світоліна провела медіа-день у Мадриді (фотогалерея)
    Футбол, кухня і віртуальний теніс: Світоліна провела медіа-день у Мадриді (фотогалерея)
    Футбол, кухня і віртуальний теніс: Світоліна провела медіа-день у Мадриді (фотогалерея)
    Футбол, кухня і віртуальний теніс: Світоліна провела медіа-день у Мадриді (фотогалерея)
    Футбол, кухня і віртуальний теніс: Світоліна провела медіа-день у Мадриді (фотогалерея)
    Футбол, кухня і віртуальний теніс: Світоліна провела медіа-день у Мадриді (фотогалерея)
    Футбол, кухня і віртуальний теніс: Світоліна провела медіа-день у Мадриді (фотогалерея)
    Футбол, кухня і віртуальний теніс: Світоліна провела медіа-день у Мадриді (фотогалерея)
    Футбол, кухня і віртуальний теніс: Світоліна провела медіа-день у Мадриді (фотогалерея)
    Футбол, кухня і віртуальний теніс: Світоліна провела медіа-день у Мадриді (фотогалерея)
    Футбол, кухня і віртуальний теніс: Світоліна провела медіа-день у Мадриді (фотогалерея)

     Українка виграла останні дві зустрічі з француженкою: у 2015 році на Ролан Гарросі та в минулому сезоні на «Прем'єрі» в Римі.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Еліна Світоліна
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