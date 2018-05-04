Футбол, кухня і віртуальний теніс: Світоліна провела медіа-день у Мадриді (фотогалерея)

Світоліна зустрілася з журналістами напередодні старту в Іспанії

Перша «ракетка» України зустрілася з журналістами напередодні старту в Іспанії. Вже 5-го травня Світоліна відкриє ігровий день в Мадриді матчем проти Алізе Корне на центральному корті ім. Маноло Сантани. [GALLERY_BLOCK] Українка виграла останні дві зустрічі з француженкою: у 2015 році на Ролан Гарросі та в минулому сезоні