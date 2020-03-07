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    Світоліна – про перший вихід у півфінал у 2020-му: Намагалася проводити кожен розіграш, як останній

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    Еліна Світоліна нарешті має підстави усміхатися - Світоліна – про перший вихід у півфінал у 2020-му: Намагалася проводити кожен розіграш, як останній
    Еліна Світоліна нарешті має підстави усміхатися
    Фото із соцмереж

    Еліна тішить грою в Монтерреї

    Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала вихід в 1/2 фіналу турніру в Монтерреї (Мексика). У матчі 1/4 фіналу Світоліна у двох сетах обіграла канадку Лейлу Фернандес з рахунком 6:4, 7:5.

    «Протягом матчу я добре подавала. Мені вдалося зберегти кілька брейк-пойнтів, які були дуже важливі в другому сеті. Думаю, подача стала запорукою успіху в цій зустрічі. Постараюся зберегти цей компонент гри і в майбутніх матчах.

    Для мене було важливо добре подавати, розуміла, що Фернандес може додати. Чекала, що вона себе добре проявить, адже Фернандес виграла багато матчів в останній тиждень. Намагалася грати кожен розіграш так, ніби він останній в матчі», - наводить слова Світоліної прес-служба WTA.

    У півфіналі турніру Світоліна зіграє з переможницею матчу між Аранча Рус із Нідерландів і Ребеккою Петерсон зі Швеції. У другому півфінальному матчі зустрінуться чешка Марія Боузкова і Йоганна Конта з Великобританії.

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    теніс Еліна Світоліна Лейла Фернандес
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