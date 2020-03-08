Світоліна невимушено пробилася у фінал турніру в Монтерреї



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Українка знову у доброму гуморі

Еліна Світоліна проводить роботу над помилками у Мексиці

Після жахливого для себе лютого найкраща українська тенісистка відновлює втрачені позиції у березні. Місцем для роботи над помилками стала Мексика.

Українка вийшла у фінал представницького турніру Abierto GNP Seguros - International у Монтерреї.

У напівфіалі Світоліна просто винесла супернцицю Аранчу Рус з Нідерландів, віддавши їй лише один гейм - 6-0, 6-1.

Тенісистки провели на корті менше однієї години. Світоліна реалізувала 5 з 10 брейкпоинтов.

Тепер українка в 17-й раз в кар'єрі виступить в фіналі турніру WTA (13 перемог і 3 поразки). Її суперницею в титульному матчі стане 21-річна чешка Марі Боузкова (WTA 57), для якої це буде перший фінал WTA в кар’єрі.

У суботу Боузкова також боролася за вихід в парний фінал (в півфіналі з Ренатою Ворачовою програла українці Катерині Бондаренко та канадці Шарон Фішман).

У минулому році тенісистки зустрічалися на турнірі в Гунчжоу, де Світоліна знялася при рахунку 4-6, 3-4. В активі чешки є ще дві перемоги над суперницями з топ-10 рейтингу: над Слоан Стівенс і Сімоною Халеп (румунка знялася після першого сету) в Торонто-2019.

Для 25-річної української тенісистки це перший фінал у 2020 році. У минулому сезоні Світоліна тільки раз грала у вирішальному матчі Туру - на Підсумковому чемпіонаті в Шеньчжені, де зазнала поразки від австралійки Ешлі Барті. На рахунку Світоліной також фінали на турнірах серії International в Баку 2013-2014, Марракеші-2015 року, Куала-Лумпурі 2016, Тайбеї-2017 і Стамбулі-2017.