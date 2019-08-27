Серена Вільямс менш ніж за годину розтрощила Шарапову на US Open



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Серена Вільямс вкотре показала Марії Шараповій, хто є хто Gulf News

Американка у 20-те перемогла російську поп-діву

Легендарна американська тенісистка Серена Вільямс не залишила каменя на камені від російської кралі Марії Шарапової на старті Відкритого чемпіонату США. Сіяна під восьмим номером Серена перемогла 6:1, 6:1. Зустріч тривала менше години, всього 59 хвилин.

Ця поразка стала 20-ю для Шарапової в загальному заліку особистих зустрічей з Сереною (3-20).

Наступною суперницею Серени Вільямс стане американка Кеті Макнеллі, котра раніше переграла швейцарку Тімю Бачінскі в двох сетах з рахунком 6:4, 6:1.

Зауважимо, що програма жіночого турніру US Open завершиться 7 вересня. У минулому сезоні змагання в жіночому одиночному розряді виграла японська тенісистка Наомі Осака. У фіналі торішнього турніру вона сенсаційно обіграла Серену Вільямс.

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