Світоліна про старт на US Open: Суперниці не знала, доводилося розбиратися в ході справи



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Якби не розслабленість у другому сеті, труднощів Еліна Світоліна не відчула б узагалі Великий теніс України

Українка сприйняла першу перемогу спокійно

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна із України впевнено стартувала на останньому в 2019 році турнірі із серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті США. Еліна за годину і 15 хвилин впоралася з 17-річною американкою Вітні Осіґве (WTA №109).

Після матчу українка поспілкувалася з дворазовим фіналістом Roland Garros, іспанцем Алексом Корретхою, котрий працює на US Open для телеканалу Eurosport.

«Очікувала від Вітні неприємностей і налаштовувалася на важку боротьбу. Намагалася перекинути м’яч через сітку на один раз більше, ніж суперниця.

Прагнула постійно знаходитися в психологічному тонусі, адже суперниця молодша. До цього матчу я не знала, як грає Осіґве, тому розбиратися довелося в ході справи. Зрозуміло, що Вітні була під тиском, який я на неї чинила. Взагалі, різні відчуття, коли граєш проти топів і проти настільки молодих суперниць. Найважливіше зараз, що я добилася перемоги», - сказала Еліна.

В другому колі Світоліна зіграє з 52-ю на цей момент тенісисткою світу, семиразовою чемпіонкою Grand Slam Вінус Вільямс зі США.

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