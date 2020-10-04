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    Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Roland Garros

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    Переконливий реванш за три поспіль поразки - Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Roland Garros
    Переконливий реванш за три поспіль поразки
    Фото Instagram Еліни Світоліної

    Українка перемогла незручну француженку

    П’ята ракетка світу, українка Еліна Світоліна втретє у кар’єрі зіграє у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд – $19 694 806).

    В 1/фіналу наша тенісистка перемогла француженку Каролін Ґарсію, котра в поточному світовому рейтингу посідає 45-те місце, а два роки тому була четвертою.

    6:1, 6:3 – на перемогу Світоліна витратила рівно годину.

    Цікаво, що Ґарсію Еліна обіграла вперше за п’ять років. Досі українка перемагала француженку лише в першій зустрічі, а після того три очних протистоянні програла. У чвертьфіналі Світоліна зіграє з переможницею пари Надія Подороска (WTA #131) – Барбора Крейчикова (WTA #117), які проводять свій матч у ці хвилини.

    У 2015-му і 2017 роках Світоліна вже у чвертьфіналі Roland Garros. Обидва рази – невдало. У 2015-му Еліна поступилася сербці Ані Івановіч, у 2017-му – румунці Сімоні Халеп.

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