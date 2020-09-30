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    Еліна Світоліна в другому колі Roland Garros не без проблем обіграла дебютантку

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    Еліна Світоліна створила собі проблеми в другому матчі поспіль - Еліна Світоліна в другому колі Roland Garros не без проблем обіграла дебютантку
    Еліна Світоліна створила собі проблеми в другому матчі поспіль
    Світлина - Великий теніс України

    Україна вчисту програла другий сет

    П’ята ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла в третє коло Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - $19 694 806).

    В 1/32 фіналу Roland Garros наша провідна тенісистка перемогла Ренату Сарасуа з Мексики (WTA №178), яка проводила свій перший турнір із серії Grand Slam – 6:3, 0:6, 6:2.

    Матч тривав півтори години. Еліна відразу повела 4:0, але потім втратила концентрацію і, довівши до перемоги перший сет, а другий взагалі програла всуху. Втім, надалі Світоліна зібралася і довела матч до перемоги.

    У третьому колі українка зустрінеться з переможницею пари Астра Шарма (Австралія, WTA №134) – Єкатєріна Александрова (WTA №31), які грають у цей час.

    Додамо, що крім Світоліної, решта представниць України з Roland Garros-2020 вже вибули. У стартовий день турніру, 27 вересня, друга ракетка нашої держави і 28-й номер світового рейтингу Даяна Ястремська сенсаційно поступилася австралійці Дарії Гавриловій, наступного дня Катерина Завацька програла восьмій тенісистці світу Кікі Бертенс із Нідерландів. Вчора Марта Костюк поступилася японці Нао Гібіно, а Катерина Козлова – іспанці Паулі Бадосі.

     Читайте також: Еліна Світоліна перемогла росіянку на старті Roland Garros
    теніс Катерина Козлова Еліна Світоліна Марта Костюк Єкатєріна Александрова Нао Гібіно Roland Garros Астра Шарма Рамона Сарасуа Паула Бадоха
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