Еліна Світоліна в другому колі Roland Garros не без проблем обіграла дебютантку



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Еліна Світоліна створила собі проблеми в другому матчі поспіль Світлина - Великий теніс України

Україна вчисту програла другий сет

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла в третє коло Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - $19 694 806).

В 1/32 фіналу Roland Garros наша провідна тенісистка перемогла Ренату Сарасуа з Мексики (WTA №178), яка проводила свій перший турнір із серії Grand Slam – 6:3, 0:6, 6:2.

Матч тривав півтори години. Еліна відразу повела 4:0, але потім втратила концентрацію і, довівши до перемоги перший сет, а другий взагалі програла всуху. Втім, надалі Світоліна зібралася і довела матч до перемоги.

У третьому колі українка зустрінеться з переможницею пари Астра Шарма (Австралія, WTA №134) – Єкатєріна Александрова (WTA №31), які грають у цей час.

Додамо, що крім Світоліної, решта представниць України з Roland Garros-2020 вже вибули. У стартовий день турніру, 27 вересня, друга ракетка нашої держави і 28-й номер світового рейтингу Даяна Ястремська сенсаційно поступилася австралійці Дарії Гавриловій, наступного дня Катерина Завацька програла восьмій тенісистці світу Кікі Бертенс із Нідерландів. Вчора Марта Костюк поступилася японці Нао Гібіно, а Катерина Козлова – іспанці Паулі Бадосі.

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