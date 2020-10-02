Еліна Світоліна перемогла найкращу тенісистку Росії і вийшла в 1/8 фіналу Roland Garros
Наша тенісистка провела свій найкращий поєдинок на турнірі
П’ята ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - $19 694 806).
В третьому колі Roland Garros наша провідна тенісистка перемогла росіянку Єкатєріну Александрову (WTA №31) – 6:4, 7:5.
Матч тривав годину і 42 хвилини. Еліна впродовж гри жодного разу не програвала, відібрала три подачі суперниці проти одного брейка Александрової.
В 1/8 фіналу українка зустрінеться з переможницею пари Каролін Ґарсія (Франція, WTA №45) – Еліс Мертенс (Бельгія, WTA №20).
Додамо, що у двох попередніх матчах Світоліна перемогла в трьох сетах росіянку Варвару Грачову і мексиканку Рамону Сарасуа.