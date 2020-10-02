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    Еліна Світоліна перемогла найкращу тенісистку Росії і вийшла в 1/8 фіналу Roland Garros

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    Еліна Світоліна поступово набирає оптимальний ігровий ритм - Еліна Світоліна перемогла найкращу тенісистку Росії і вийшла в 1/8 фіналу Roland Garros
    Еліна Світоліна поступово набирає оптимальний ігровий ритм
    Світлина - Roland Garros

    Наша тенісистка провела свій найкращий поєдинок на турнірі

    П’ята ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - $19 694 806).

    В третьому колі Roland Garros наша провідна тенісистка перемогла росіянку Єкатєріну Александрову (WTA №31) – 6:4, 7:5.

    Матч тривав годину і 42 хвилини. Еліна впродовж гри жодного разу не програвала, відібрала три подачі суперниці проти одного брейка Александрової.

    В 1/8 фіналу українка зустрінеться з переможницею пари Каролін Ґарсія (Франція, WTA №45) – Еліс Мертенс (Бельгія, WTA №20).

    Додамо, що у двох попередніх матчах Світоліна перемогла в трьох сетах росіянку Варвару Грачову і мексиканку Рамону Сарасуа.

     Читайте також: Світоліна здобула другий титул WTA в сезоні
    теніс Еліна Світоліна Еліс Мертенс Каролін Ґарсія Єкатєріна Александрова Roland Garros
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