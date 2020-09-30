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    В 1/16 фіналу Roland Garros Світоліна зіграє з росіянкою

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    Єкатєріна Александрова вдруге в кар'єрі зіграє у третьому колі Grand Slam - В 1/16 фіналу Roland Garros Світоліна зіграє з росіянкою
    Єкатєріна Александрова вдруге в кар'єрі зіграє у третьому колі Grand Slam
    Світлина - Instagram Єкатєріни Александрової

    Суперниця впевнено здолала австралійку Астру Шарму

    Визначилася суперниця українки Еліни Світоліної за третім колом Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - $19 694 806).

    В 1/16 фіналу Roland Garros наша провідна тенісистка зіграє з 31-ю ракеткою світу Єкатєріною Александровою з РФ. Росіянка щойно в матчі, який тривав годину і три хвилини, перемогла австралійку Астру Шарму (WTA №134) – 6:3, 6:3.

    Досі суперниці між собою не зустрічалися. Та й взагалі для 25-річної Александрової то лише другий вихід у третє коло турнірів Grand Slam. Вперше вона там грала цьогоріч у лютому, коли поступилася в 1/16 фіналу Australian Open чешці Петрі Квітовій.

    Світоліна на Roland Garros двічі, у 2015-му і 2017 роках грала в чвертьфіналах. Два попередніх ґрунтових «шоломи» українка завершувала якраз у третьому колі. Зокрема торік на цій стадії Еліна поступилася іспанці Ґарбіньє Муґурусі.

    Нагадаємо, що одну росіянку – 89-ту ракетку світу Варвару Грачову – Світоліна на нинішньому Roland Garros вже перемогла. Після того в другому колі була непроста перемога над мексиканкою Рамоною Сарасуа.

     Читайте також: Світоліна здобула другий титул WTA в сезоні
    теніс Еліна Світоліна Єкатєріна Александрова Roland Garros Астра Шарма
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