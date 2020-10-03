В 1/8 фіналу Roland Garros Світоліна зустрінеться з однією з найнезручніших суперниць



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Еліна Світоліна в останнє зустрічалася із Каролін Ґарсією два роки тому Світлина - Великий теніс України

Еліна може втретє в кар’єрі пробитися у чвертьфінал турніру

В 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - $19 694 806) п’ята ракетка світу, українка Еліна Світоліна зіграє з 45-ю в поточному рейтингу WTA француженкою Каролін Ґарсією.

Після перемоги над найкращою російською тенісисткою Єкатєріною Александровою Світоліна в четвертому колі турніру зустрінеться із однією з найнезручніших своїх опоненток. Ровесниця Еліни, 26-річна Ґарсія ще два роки тому посідала в світовому рейтингу четверте місце. Вона довго трималася в десятці найсильніших, виграла за кар’єру сім титулів (проти 15-ти у Світоліної). Найліпшим результатом Ґарсії на турнірах Grand Slam є чвертьфінал Roland Garros-2017, де вона програла чешці Кароліні Плішковій.

Досі Світоліна і Ґарсія зустрічалися чотири рази і лише в першому з цих матчів – в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті-2015 – у двох сетах перемогла Еліна. У чвертьфіналі Пекіну-2017, стартовому матчі Підсумкового турніру-2017 і 1/4 фіналу Штутґарта-2018 вигравала Каролін, причому кожного разу – в трьох сетах.

Світоліна втретє зіграє в 1/8 фіналу Roland Garros. У 2015-му і 2017 роках вона проходила далі, а в 2016-му поступилася американці Серені Вільямс. Наразі максимумом для Еліни на паризькому «шоломі» є два чвертьфінали – у 2015-му вона поступилася сербці Ані Івановіч, у 2017-му румунці Сімоні Халеп.

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