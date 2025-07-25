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ESPN представив новий рейтинг найкращих боксерів світу: яке місце посідає Усик

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ESPN представив новий рейтинг найкращих боксерів світу: яке місце посідає Усик
Усик є абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі

20 липня Усик здобув перемогу нокаутом у бою-реванші проти Дюбуа

Авторитетний американський портал ESPN представив оновлений рейтинг найкращих боксерів у світі незалежно від вагової категорії. Про це повідомляє «Главком».

Лідерство у рейтингу зберіг 38-річний непереможний український боксер Олександр Усик, який 20 липня нокаутував британця Даніеля Дюбуа, ставши вдруге абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Рейтинг найкращих боксерів у світі незалежно від вагової категорії за версією ESPN

  1. Олександр Усик
  2. Наоя Іноуе
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Дмитро Бівол
  5. Джессі Родрігес
  6. Артур Бетербієв
  7. Шакур Стівенсон
  8. Сауль Альварес
  9. Девід Бенавідес
  10. Дзюнто Накатані

Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Поєдинок став центральною подією боксерського вечора та мав статус бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик захищав титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа вийшов на ринг із поясом IBF.

З самого початку поєдинку суперники демонстрували активну роботу ногами й точність джебів. Усик зумів кілька разів влучити в щелепу британця наприкінці першого раунду. У другому раунді українець пропустив прямий удар, але швидко відповів потужною серією в корпус, а згодом притиснув суперника до канатів і знову влучив у голову.

Третій раунд розпочався з точних ударів у виконанні Дюбуа, однак Усик не залишився у боргу – кілька разів влучив прямим лівим по щелепі. У четвертому раунді боксери більше вичікували, хоча обмін джебами тривав, а Усик намагався пробити захист суперника серіями ударів.

Ключовим став п’ятий раунд, під час якого Усик провів серію результативних ударів, завершивши її нокаутом, який став вирішальним. Таким чином, Олександр Усик здобув свою 24-ту перемогу на професійному ринзі, з яких 15 – нокаутом, і став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Після блискавичкої перемоги Олександра Усика у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні, наш боксер подякував українським захисникам.

«Хочу подякувати всім хлопцям, які боронять Україну. Отримав повідомлення від багатьох підрозділів, які боронять Україну. Слава Україні!» – сказав Усик.

Теги: Теренс Кроуфорд Олександр Усик Сауль Альварес Артур Бетербієв бокс

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