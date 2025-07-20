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«Абсолютний чемпіон. Легенда»: Зеленський привітав Усика з перемогою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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«Абсолютний чемпіон. Легенда»: Зеленський привітав Усика з перемогою
Зеленський: Олександр Усик знову це зробив!
фото: Andrew Couldridge/Action Images/Reuters

Володимир Зеленський також подякував Усику за натхнення, які він дає нашій країні з кожною своєю перемогою

Президент України Володимир Зеленський привітав боксера Олександра Усика, який нокаутував Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу. Про це повідомляє «Главком».

Зеленський подякував Усику за натхнення, які він дає нашій країні з кожною своєю перемогою.

«Олександр Усик знову це зробив! Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш. Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою – тебе, країну, всіх, хто вболівав», – написав президент.

Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Поєдинок став центральною подією боксерського вечора та мав статус бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик захищав титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа вийшов на ринг із поясом IBF.

З самого початку поєдинку суперники демонстрували активну роботу ногами й точність джебів. Усик зумів кілька разів влучити в щелепу британця наприкінці першого раунду. У другому раунді українець пропустив прямий удар, але швидко відповів потужною серією в корпус, а згодом притиснув суперника до канатів і знову влучив у голову.

Третій раунд розпочався з точних ударів у виконанні Дюбуа, однак Усик не залишився у боргу – кілька разів влучив прямим лівим по щелепі. У четвертому раунді боксери більше вичікували, хоча обмін джебами тривав, а Усик намагався пробити захист суперника серіями ударів.

Ключовим став п’ятий раунд, під час якого Усик провів серію результативних ударів, завершивши її нокаутом, який став вирішальним. Таким чином, Олександр Усик здобув свою 24-ту перемогу на професійному ринзі, з яких 15 – нокаутом, і став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Теги: спорт бокс Володимир Зеленський Олександр Усик

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