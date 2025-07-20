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Дружина Усика Катерина тепло привітала коханого з перемогою (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Дружина Усика Катерина тепло привітала коханого з перемогою (відео)
фото з соцмереж

Катерина Усик привітала чоловіка обіймами і поцілунком

Після перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа у Лондоні на ринг піднялася дружина чемпіона Катерина. Проте вона не перетнула канати, а зупинилася збоку, чекаючи коханого. Про це передає «Главком».

Після того, як Усик підійшов до дружини, подружжя обійнялося та ніжно поцілувалося.

Історія кохання Олександра та Катерини

Катерина та Олександр вперше зустрілись за шкільною партою у Сімферополі, куди переїхала родина Катерини, яка народилась у російському Красноярську. На момент знайомства майбутньому чемпіону світу виповнилось 15 років, а Катерині було майже 14 років. Їх дружба не одразу переросла у стосунки. Олександр почав першим проявляти якісь дії до дівчини, яка йому сподобалась. Натомість Катерина не розглядала Олександра як свого хлопця. Він для неї був другом.

Усик якраз змагався на чемпіонаті Криму у далекому 2003-му році. Олександр за останні гроші придбав одну троянду Катерині та запропонував зустрічатись. На що почув омріяне: «Давай». Катерина зізналась, що погодилась із жалю.

Дружина Усика Катерина тепло привітала коханого з перемогою (відео) фото 1

У 2013-му році Олександр та Катерина ледь не втратили свою другу дитину. Мова йде про старшого Кирила. Раніше в інтерв'ю Славі Дьоміну подружжя пригадало лікарську недбалість. Медики сповістили парі, що їх дитина мертва. Однак хлопчик все таки народився живим.

25 вересня 2009 року Олександр і Катерина офіційно стали чоловіком та дружиною, відсвяткувавши скромне весілля у колі найрідніших. Святкову подію пара відгуляла у рідному для боксера Криму. На момент весілля Катерина вже носила під серцем їх старшу доньку Єлизавету, яка народилась на світ 24 лютого 2010 року.

Через два роки у родині відомого боксера народився ще один син Михайло. Обидва хлопці активно займаються дзюдо, де мають вже перші серйозні здобутки. У 2024 році у родини народилась молодша донька Марія.

Перемога Усика

У ніч на 20 липня Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Поєдинок став центральною подією боксерського вечора та мав статус бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик захищав титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа вийшов на ринг із поясом IBF.

Дружина Усика Катерина тепло привітала коханого з перемогою (відео) фото 2

З самого початку поєдинку суперники демонстрували активну роботу ногами й точність джебів. Усик зумів кілька разів влучити в щелепу британця наприкінці першого раунду. У другому раунді українець пропустив прямий удар, але швидко відповів потужною серією в корпус, а згодом притиснув суперника до канатів і знову влучив у голову.

Третій раунд розпочався з точних ударів у виконанні Дюбуа, однак Усик не залишився у боргу – кілька разів влучив прямим лівим по щелепі. У четвертому раунді боксери більше вичікували, хоча обмін джебами тривав, а Усик намагався пробити захист суперника серіями ударів.

Ключовим став п’ятий раунд, під час якого Усик провів серію результативних ударів, завершивши її нокаутом, який став вирішальним. Таким чином, Олександр Усик здобув свою 24-ту перемогу на професійному ринзі, з яких 15 – нокаутом, і став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

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Теги: дружина бокс Олександр Усик

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