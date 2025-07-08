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Україна заочно засудила боксера Валуєва до 15 років позбавлення волі – джерело

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна заочно засудила боксера Валуєва до 15 років позбавлення волі – джерело
Валуєв є депутатом Держдуми РФ

Валуєву було заочно висунуто звинувачення у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

Російські пропагандисти стверджують, що Хмельницький суд заочно засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна депутаті Держдуми РФ Владислав Третьяк та Микола Валуєва. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що заочні вироки отримали ще кілька депутатів Держдуми РФ.

Зокрема, депутатів Держдуми РФ Третьяка, багаторазового чемпіона світу з хокею, і колишнього чемпіона світу з боксу Валуєва заочно засудив до 15 років в'язниці Хмельницький суд.

Валуєву і Третьяку було заочно висунуто звинувачення у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Нагадаємо, дворазові олімпійські чемпіонки з фехтування росіянки Софія Велика та Яна Єгорян увійшли до переліку учасників чемпіонату світу.

Велика та Єгорян виступлять у змаганнях з фехтування на шаблях.

Велика була довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на псевдовиборах президента РФ у 2024 році.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України.

Чемпіонат світу з фехтування пройде у Тбілісі (Грузія) з 22 по 30 липня. Російські спортсмени виступлять у нейтральному статусі.

Теги: росія суд Державна Дума бокс Ніколай Валуєв

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