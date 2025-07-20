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Перемоги Усика, вибухи у РФ, ДТП у Києві: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Перемоги Усика, вибухи у РФ, ДТП у Києві: головне за ніч
Усик знищив Дюбуа та зібрав усі пояси надважкої ваги
фото: соціальні мережі

Ключовим став п’ятий раунд, під час якого Усик провів серію результативних ударів, завершивши її нокаутом, який став вирішальним

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу, Росія атакувала Запоріжжя та Запорізький район, виникли пожежі, є постраждалий, у Росії було гучно – деякі області атакували безпілотники, президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану, у Лос Анджелесі автомобіль влетів у натовп людей, у Києві працівник прокуратури збив жінку та втік з місця ДТП. «Главком» зібрав головні події ночі проти 20 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Усик став абсолютним чемпіоном світу

Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Поєдинок став центральною подією боксерського вечора та мав статус бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик захищав титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа вийшов на ринг із поясом IBF.

З самого початку поєдинку суперники демонстрували активну роботу ногами й точність джебів. Усик зумів кілька разів влучити в щелепу британця наприкінці першого раунду.

Ключовим став п’ятий раунд, під час якого Усик провів серію результативних ударів, завершивши її нокаутом, який став вирішальним. Таким чином, Олександр Усик здобув свою 24-ту перемогу на професійному ринзі, з яких 15 – нокаутом, і став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

У Лос Анджелесі автомобіль влетів у натовп людей

в Лос-Анджелесі автомобіль врізався в натовп людей, які чекали на вхід до нічного клубу. Внаслідок інциденту травмувалися 30 осіб, з яких щонайменше п’ятеро перебувають у критичному стані. 

За даними пожежної служби міста, подія сталася на бульварі Санта-Моніка. Усіх постраждалих оперативно госпіталізували до місцевих лікарень і травматологічних центрів.

Капітан Адам ВанГерпен, речник пожежної служби, повідомив, що автомобіль Nissan Versa врізався у чергу, яка переважно складалася з жінок, а також зачепив фургон із тако та стійку парковки, розміщену неподалік.

За його словами, один з потерпілих отримав вогнепальне поранення.

У Києві працівник прокуратури збив жінку та втік

У столиці сталася резонансна ДТП за участю працівника прокуратури – чоловік наїхав на жінку просто на тротуарі й одразу після цього зник з місця події. Про це повідомляє генеральний прокурор Олександр Кравченко.

Аварія сталася пізно ввечері, близько 23:30 у суботу, 19 липня, в Голосіївському районі Києва. Як повідомив Кравченко, момент наїзду зафіксувала камера. Після скоєного водій намагався втекти, однак його згодом затримали.

Постраждала жінка, за попередніми даними, вижила. 

Безпілотники атакували Росію

У ніч на 20 липня в Москві, Калузькій області та підмосковних населених пунктах сталася атака безпілотників. Жителі Зеленограда, селища Голубе та інших районів повідомляють про вибухи й гучні звуки, характерні для польоту дронів. 

У 15-му мікрорайоні Зеленограда очевидці чули гучні вибухи. За їхніми словами, дрони пролітали просто над дахами багатоповерхівок, у деяких будинках вибило шибки. У селищі Голубе місцеві мешканці розповідають, що під час потужних «хлопків» тремтіли вікна й стіни.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що система ППО начебто знищила 13 ворожих безпілотників, які намагалися атакувати столицю. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Росія атакувала Запоріжжя та Запорізький район

У ніч на 20 липня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя та Запорізький район. Є постраждалий, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

 За інформацією Федорова, внаслідок атаки на Запоріжжя та Запорізький район пошкоджені приватні будинки, один горить, також є пожежі на відкритій території.

Крім того, через російські удари поранення отримала одна людина.

Трамп пригрозив Ірану 

Президент США Дональд Трамп заявив, що будь-які спроби Ірану відновити зруйновані ядерні об’єкти або створити нові призведуть до їхнього знищення. Відповідну заяву він оприлюднив у соціальній мережі Truth Social.

«Усі три ядерні об’єкти в Ірані були повністю зруйновані та/або знищені. Їхнє відновлення займе роки, якщо Іран взагалі наважиться на це», – написав Трамп.

Він також попередив Тегеран, що відновлення ядерних потужностей або будівництво нових в інших локаціях не залишиться без відповіді.

Теги: бокс Іван Федоров спорт Запоріжжя росія Дональд Трамп прокурор автомобіль Олександр Усик вибух Олександр Кравченко

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