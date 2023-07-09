Фанат сімферопольської «Таврії» посмертно отримав звання Героя України

Святослав воював за Україну з 2015 року

Алексапольський загинув 29 серпня 2022 року під час операції зі звільнення Херсонщини

Президент України Володимир Зеленський 8 липня 2023 року присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» молодшому сержанту Алексапольському Святославу посмертно.

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Відповідний Указ №381/2023 опублікований на сайті Президента.

Святослав воював за Україну з 2015 року.

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Алексапольський служив у 126-тій окремій бригаді територіальної оборони. Загинув 29 серпня 2022 року у 33-річному віці під час операції зі звільнення Херсонщини при евакуації побратима.

Святослав Алексапольський був активним вболівальником сімферопольської «Таврії», а також займався різними видами спорту – бразильським джиу-джитсу, іншими бойовими мистецтвами, шахами, пішим туризмом, паркуром.