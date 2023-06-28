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Командир зенітників, які знищили 13 «Кинджалів», отримав звання Героя України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Командир зенітників, які знищили 13 «Кинджалів», отримав звання Героя України
Церемонія нагородження відбулася у сесійній залі Верховної Ради
фото: скрін із відео

У порівнянні з минулим роком в Україні набагато потужніший рівень протиповітряної оборон

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Сергію Яременку, командиру 96-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування «Центр». Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Церемонія нагородження відбулася у сесійній залі Верховної Ради.

«Саме зенітники під командуванням Сергія Яременка на позивний «Граніт» витримали шалені повітряні атаки на Київ у травні – червні, не дозволивши жодній із понад 200 цілей точно вразити об’єкти та знищили вже 13 «непереможних» аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Вони освоїли сучасні зенітні ракетні комплекси різних виробників та обійшли теорію ймовірності, все частіше демонструючи 100-відсотковий результат», – йдеться в повідомленні.

Яременко зазначив, що в порівнянні з минулим роком в Україні набагато потужніший рівень протиповітряної оборони. 

«Завдяки цілому комплексу заходів введення в оману противника, постійній зміні позицій, різним тактичним прийомам нам вдалось обійти систему теорії ймовірності», – додав він.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» підполковнику Служби безпеки Василю Богачу

Теги: ЗСУ війна Володимир Зеленський

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