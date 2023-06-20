Справжні герої. Як наші воїни штурмують ворожі окопи

Коли інших підготовлених до штурму бійців в районі немає – запригувати в окопи доводиться і розвідникам

Окопний штурм – це завжди рандом, де твоя підготовка тебе може і не захистити

Подивився відео де спецпризначенці 73 ЦССО штурмують окопи.

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Двояке враження.

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З одного боку парні – ну просто великі молодці. Контроль секторів, координація, сміливість – ну це рівень.

З іншого боку – штурмовка окопів, то якби не задача спецпризначенців. Розвідниками штурмувати дорого. Вони це вміють, звісно, але ще вміють багато іншого, чого не вміють штурмовики. Гарного розвідника підготовити – то довго та дорого.

А окопний штурм – це завжди рандом, де твоя підготовка тебе може і не захистити. Граната прилетить. Чи просто ворожа арта почне змішувати свою ж позицію з землею, коли прийде інфо що позиція захоплена. Мавікі зі скидами та fpv теж ніхто не відміняв.

Але коли інших підготовлених до штурму бійців в районі немає – запригувати в окопи доводиться і розвідникам. І рівень в них – моя повага, як то кажуть.

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По тг-каналам росіян зараз плач Ярославни у всій красі. Безкомпромісне знищення живої сили противником, який просто зачищає окоп як ти ботів в Call of Duty – не дуже мотивує в ціх окопах знаходитись під час українського контрнаступу.

73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого – моя повага вашім бійцям.