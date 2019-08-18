Фанатському перемир’ю край? Угруповання «Родичі» відповіло на проросійські вчинки фанатів ЦСКА (фото)



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Раніше «Родичі» вже мали під час перемир'я сутички з представниками руху одеського «Чорноморця» Фейсбук-паблік «Родичі»

Представники більшості рухів вважають спроби внутрішніх протистоянь під час війни з Росією нерозумними

Угруповання ультрас київського «Динамо» «Родичі» перефарбувало графіті фанатів київського ЦСКА на дніпровській набережній. І поширило з цього приводу відповідну заяву, розміщену на пабліку в «Фейсбуку».

«У четвер український навколофутбол знову став свідком непорядного вчинку зі сторони ЦСКА (Київ), - йдеться в повідомленні. – Після виїзду в Рим за московських «конів» (ЦСКА Москва) київські армійці нас цілком запевнили, що ця поїздка була абсолютним непорозумінням і в майбутньому нічого схожого не відбудеться. Цього разу ЦСКА (Київ) об’єдналися з болгарами і виступили проти українців, застосувавши аргументи, що відверто порушує всеукраїнське перемир’я серед фанатів різних клубів.

Було - стало

Очевидна річ, що київських «конів» нічого не об`єднує з гостями із Софії, крім спільної дружби з московськими одноклубниками. Ніяких взаємних дій або ж відвідин тих чи інших футбольних заходів між цими клубами раніше не було. Окрім зустрічей на матчах московського ЦСКА.

Ми, «Родичі», фанати Динамо, засуджуємо поведінку наших «сусідів» по місту та застосуємо відповідні дії. Закликаємо підтримати цю ініціативу усіх бажаючих українських колективів. До зустрічі».

Зауважимо, що представники деяких інших провідних фанатських угруповань України у неофіційних коментарях відмовилися ставати на чийсь бік, назвавши спроби відродити «навколо футбол» під час російсько-української війни нерозумними.