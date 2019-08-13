Хацкевич сказав, чи збирається у відставку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Хацкевич чекає на зустріч із Суркісом Укрінформ

Тренер «Динамо» готовий до всього

Після невдачі у протистоянні з «Брюґґе» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів найголовнішим питанням у контексті київського «Динамо» є можлива тренерська відставка Олександра Хацкевича.

«Коли перший не здаєш перший іспит, треба бути до всього. Я готовий до розмови з президентом, - сказав Олександр Миколайович на післяматчевій прес-конференції. - Почали ми матч чудово, агресивно, забили швидкий гол. Був план на гру – після цього не зупинятися, високо зустрічати. Три м’ячі забили, але індивідуальні помилки звели наші зусилля нанівець».

Зігравши 3:3 у повторному матчі після виїзної поразки 0:1, «Динамо» продовжить свій євро кубковий шлях у Лізі Європи.

Коли перший не здаєш, треба бути до всього. Я готовий до розмови з президентом.