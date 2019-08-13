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    Хацкевич сказав, чи збирається у відставку

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    Олександр Хацкевич чекає на зустріч із Суркісом&nbsp; - Хацкевич сказав, чи збирається у відставку
    Олександр Хацкевич чекає на зустріч із Суркісом 
    Укрінформ

    Тренер «Динамо» готовий до всього

    Після невдачі у протистоянні з «Брюґґе» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів найголовнішим питанням у контексті київського «Динамо»  є можлива тренерська відставка Олександра Хацкевича.

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    «Коли перший не здаєш перший іспит, треба бути до всього. Я готовий до розмови з президентом, - сказав Олександр Миколайович на післяматчевій прес-конференції. - Почали ми матч чудово, агресивно, забили швидкий гол. Був план на гру – після цього не зупинятися, високо зустрічати. Три м’ячі забили, але індивідуальні помилки звели наші зусилля нанівець».

    Зігравши 3:3 у повторному матчі після виїзної поразки 0:1, «Динамо» продовжить свій євро кубковий шлях у Лізі Європи.

    Коли перший не здаєш, треба бути до всього. Я готовий до розмови з президентом.

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