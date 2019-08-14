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    Хацкевич встановив антирекорд «Динамо» в Лізі чемпіонів

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    Олександр Хацкевич - Хацкевич встановив антирекорд «Динамо» в Лізі чемпіонів
    Олександр Хацкевич
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    Втретє поспіль кияни не гратимуть в груповому етапі Ліги чемпіонів

    Головний тренер київського «Динамо» встановив антирекорд команди за виступами в Лізі чемпіонів.

    Остання поразка від бельгійського «Брюґґе» стала третьою поспіль для білоруського фахівця в кваліфікації Ліги чемпіонів. Відтак кияни втретє поспіль не гратимуть у груповому етапі турніру.

    У попередніх сезонах нездоланними для «Динамо» з Хацкевичем у кваліфікації ЛЧ були швейцарський «Янг Бойз» та нідерландський «Аякс».

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    Раніше жоден тренер «Динамо» не програвав більше одного разу в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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