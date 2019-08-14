Хацкевич встановив антирекорд «Динамо» в Лізі чемпіонів



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Олександр Хацкевич Футбум

Втретє поспіль кияни не гратимуть в груповому етапі Ліги чемпіонів

Головний тренер київського «Динамо» встановив антирекорд команди за виступами в Лізі чемпіонів.

Остання поразка від бельгійського «Брюґґе» стала третьою поспіль для білоруського фахівця в кваліфікації Ліги чемпіонів. Відтак кияни втретє поспіль не гратимуть у груповому етапі турніру.

У попередніх сезонах нездоланними для «Динамо» з Хацкевичем у кваліфікації ЛЧ були швейцарський «Янг Бойз» та нідерландський «Аякс».

Раніше жоден тренер «Динамо» не програвав більше одного разу в кваліфікації Ліги чемпіонів.