Мілевський здобув свій перший трофей у Білорусі (фото)
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Розсилка
Брестське «Динамо» сенсаційно перемогло БАТЕ і здобуло Суперкубок країни
Українські футболісти Артем Мілевський, Олександр Нойок і Олексій Хобленко стали володарями Суперкубка Білорусі.
У матчі-відкриття сезону-2019 у сусідній країні володар національного кубка брестське «Динамо» сенсаційно перемогло чемпіонів країни, борисовський БАТЕ.
Мілевський і Нойок провели на полі всі 90 хвилин, отримали по попередженню, а Хобленко з'явився на полі наприкінці матчу.
БАТЕ (Борисов) - «Динамо» (Брест) - 1:3
Голи: 0:1 - Лаптєв (40). 1:1 - Мукам (49, з пенальті). 1:2 - Філіпович (74, автогол). 1:3 - Павло Савицький (79)
БАТЕ: Чічкан - Олексій Ріос, Захар Волков, Єгор Філіпенко, Філіпович - Драгун, Євген Березкін (Дмитро Бага, 73), Євген Яблонський (Алєксандр Глєб, 81) - Мукам, Стасевич (к) - Дубаїч (Дмитро Безсмертний, 73). Тренер - Олексій Бага
«Динамо»: Павло Павлюченко - Веретило, Деніс Дуарте, Кікі, Вітус - Нойок, Сергій Кисляк (Артем Биков, 86) - Фамейє (Павло Савицький, 73), Мілевський, Нехайчик (к) - Лаптєв (Хобленко, 81). Тренер - Марсель Лічка
Суддя: Василевич
Попередження: Єгор Філіпенко (27), Філіпович (42), Мукам (53) - Нойок (20), Мілевський (27), Фамейє (35), Дуарте (45+2), Кікі (55)
2 лютого. Мінськ. Стадіон «Мінськ»
нагадаємо, що Мілевський і Хобленко стали гравцями брестського «Динамо» цієї зими.