Стало відомо, які команди склали компанію «Шахтарю» у плей-оф Ліги Європи

Донецький «Шахтар» посів третю сходинку в групі Ліги чемпіонів

Від 6 вересня до 2 листопада відбувся груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2022/23. В основному раунді найпрестижнішого євротурніру взяли участь 32 клуби. За підсумками матчів групового етапу стали відомі всі учасники плей-оф турніру. Про це повідомляє «Главком».

До 1/8 фіналу вийшли по дві найкращі команди з кожної групи. Володарі третіх місць переходять до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які стали другими у квартетах.

До вашої уваги список команд, які зіграють у плей-оф Ліги Європи:

Ними стали «Шахтар» (Україна), «Аякс» (Нідерланди), «Баєр» (Німеччина), «Барселона» (Іспанія), «Спортінг» (Португалія), «РБ Зальцбург» (Австрія), «Севілья» (Іспанія), «Ювентус» (Італія).

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.

Нагадаємо, «Шахтар» зганьбився у заключному матчі Ліги чемпіонів.