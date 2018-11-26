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    Федерація футболу опублікувала заяву після критики на адресу Колліни і Лучі

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    Фото: ФФУ - Федерація футболу опублікувала заяву після критики на адресу Колліни і Лучі
    Фото: ФФУ

    Федерація вважає матеріали подібного роду маніпуляцією

    Напередодні на телеканалі ZIK вийшов спецпроект «Афера по-італійськи», де журналісти висловили підозри, що куратор суддівського корпусу ФФУ П'єрлуїджі Колліна і голова Суддівського комітету ФФУ Лучано Лучі замішані у договірних матчах в Україні.

    На офіційному сайті ФФУ вийшла спільна заява Комітету з етики та чесної гри, а також Суддівського комітету ФФУ. У ньому вони підкреслили, що поки не можуть розголошувати дані з розслідування, попросивши у ЗМІ не поширювати інформацію, яка, на їхній погляд, є маніпуляцією. Нижче наводимо текст заяви без виправлень.

    «Протягом останнього року Комітетом з етики та чесної гри й Національною поліцією України було проведено інтенсивну та значну роботу щодо розслідування та притягнення до відповідальності осіб, винних в організації та проведенні договірних матчів. Неоціненний внесок у цю роботу було зроблено й Комітетом арбітрів.

    Проте, враховуючи, що слідство та формування доказової бази ще тривають, ми поки що не можемо розголошувати деталі слідства та повідомляти поточні результати багатомісячної роботи над конкретними справами, в яких фігурують ті чи інші судді, футболісти чи функціонери.

    Ми вдячні ЗМІ за активну увагу до теми та бажання допомогти в боротьбі з договірними матчами. Але разом із тим звертаємо увагу журналістів на те, що подача окремими медіа, у тому числі тими, які прямо чи опосередковано пов’язані з власниками окремих футбольних клубів, певних аспектів чи фактів тих чи інших проваджень є відверто упередженою та містить у собі намагання вплинути на результати розслідувань та розгляд справ в органах здійснення футбольного правосуддя.

    Такі дії шкодять слідству та спотворюють реальний стан справ у питанні боротьби з договірними матчами. Звертаємося до всіх ЗМІ та учасників даного процесу з проханням не поширювати відверті маніпуляції, не піддаватися на інформаційні провокації та дочекатися офіційних результатів розслідування», - повідомляється у заяві.

    Раніше головний редактор «Профутбол» Володимир Звєров повідомив, що після проведення двох хвиль обшуків у цьому році кількість договірних матчів зменшилася на 70-80%.

    Наприкінці червня правоохоронні органи провели другий етап масштабної спецоперації з боротьби з корупцією в українському футболі. В цілому було проведено понад 30 обшуків в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Львівській, Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях.

    Вперше ж обшуки були проведені 22 травня. Під час спеціальної прес-конференції МВС стало відомо про підозри в участі договірних матчах щодо 30 українських клубів, п'ять з яких на той момент представляли УПЛ.

    Джерело: zik.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗМІ ФФУ розслідування корупція
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