Федерація футболу опублікувала заяву після критики на адресу Колліни і Лучі



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Фото: ФФУ

Федерація вважає матеріали подібного роду маніпуляцією

Напередодні на телеканалі ZIK вийшов спецпроект «Афера по-італійськи», де журналісти висловили підозри, що куратор суддівського корпусу ФФУ П'єрлуїджі Колліна і голова Суддівського комітету ФФУ Лучано Лучі замішані у договірних матчах в Україні.

На офіційному сайті ФФУ вийшла спільна заява Комітету з етики та чесної гри, а також Суддівського комітету ФФУ. У ньому вони підкреслили, що поки не можуть розголошувати дані з розслідування, попросивши у ЗМІ не поширювати інформацію, яка, на їхній погляд, є маніпуляцією. Нижче наводимо текст заяви без виправлень.

«Протягом останнього року Комітетом з етики та чесної гри й Національною поліцією України було проведено інтенсивну та значну роботу щодо розслідування та притягнення до відповідальності осіб, винних в організації та проведенні договірних матчів. Неоціненний внесок у цю роботу було зроблено й Комітетом арбітрів.

Проте, враховуючи, що слідство та формування доказової бази ще тривають, ми поки що не можемо розголошувати деталі слідства та повідомляти поточні результати багатомісячної роботи над конкретними справами, в яких фігурують ті чи інші судді, футболісти чи функціонери.

Ми вдячні ЗМІ за активну увагу до теми та бажання допомогти в боротьбі з договірними матчами. Але разом із тим звертаємо увагу журналістів на те, що подача окремими медіа, у тому числі тими, які прямо чи опосередковано пов’язані з власниками окремих футбольних клубів, певних аспектів чи фактів тих чи інших проваджень є відверто упередженою та містить у собі намагання вплинути на результати розслідувань та розгляд справ в органах здійснення футбольного правосуддя.

Такі дії шкодять слідству та спотворюють реальний стан справ у питанні боротьби з договірними матчами. Звертаємося до всіх ЗМІ та учасників даного процесу з проханням не поширювати відверті маніпуляції, не піддаватися на інформаційні провокації та дочекатися офіційних результатів розслідування», - повідомляється у заяві.

Раніше головний редактор «Профутбол» Володимир Звєров повідомив, що після проведення двох хвиль обшуків у цьому році кількість договірних матчів зменшилася на 70-80%.

Наприкінці червня правоохоронні органи провели другий етап масштабної спецоперації з боротьби з корупцією в українському футболі. В цілому було проведено понад 30 обшуків в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Львівській, Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях.

Вперше ж обшуки були проведені 22 травня. Під час спеціальної прес-конференції МВС стало відомо про підозри в участі договірних матчах щодо 30 українських клубів, п'ять з яких на той момент представляли УПЛ.

Джерело: zik.ua