Гондурас відмовився грати з Україною на чемпіонаті світу з сокки: деталі скандалу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гондурас відмовився грати з Україною на чемпіонаті світу з сокки: деталі скандалу
Гондурас знявся з турніру через напружену політичну ситуацію в країні й не вийшов на поєдинок з Україною

У чвертьфіналі чемпіонату світу Україна зіграє із Казахстаном

Збірна України без поєдинку вийшла у чвертьфінал TUI Socca World Championship 2025, який відбувається в мексиканському Канкуні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Суперник збірної України в 1/8 фіналу, команда Гондурасу, знявся з турніру через напружену політичну ситуацію в країні й не вийшов на поєдинок.

У чвертьфіналі, що відбудеться в ніч із 6-го на 7 грудня, синьо-жовті зіграють із командою Казахстану.

Турнір, що стартував 29 листопада, триватиме до 7 грудня.  

Що таке сокка

Сокка (англ. Socca) – командна спортивна гра з м'ячем, різновид футболу у форматі 6х6.

На відміну від мініфутболу, сокка має більший розмір поля (30х50 м) та іншу кількість гравців. Матч складається з двох таймів по 25 хвилин, а команди формуються з одного воротаря та п'ятьох польових гравців.

Матчі проводяться як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір воріт — 2×5 м.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

