Вікенд для українських легіонерів: дербі Циганкова й битва за півфінал Забарного

У неділю «Борнмут» Іллі Забарного у чвертьфіналі Кубку Англії битиметься з «Манчестер Сіті»

Перший після міжнародної паузи ігровий клубний вік-енд для легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров запрошував до лав національної команди на березневі матчі плей-оф Ліги націй, може розтягнутися на три календарні дні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Уже сьогодні, у п’ятницю, 28 березня в перенесеному матчі 24-го туру португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна в гостях зіграє проти «Жил Вісенте» (початок зустрічі – о 22:15 за київським часом).

У суботу, 29 березня в 39-му турі англійського Чемпіоншипу «Плімут» Максима Таловєрова на виїзді зустрінеться з «Вотфордом» (14:30).

У 30-му турі італійської Серії A «Рома» Артема Довбика в гостьовому поєдинку зіграє проти «Лечче» (21:45).

У 29-му турі іспанської Ла Ліги «Реал» Андрія Луніна вдома прийматиме «Леганес» (22:00).

У неділю, 30 березня в тому-таки чемпіонаті Іспанії «Жирону» Віктора Циганкова очікує гостьове каталонське дербі з «Барселоною» (17:15).

У чвертьфіналі Кубку Англії «Борнмут» Іллі Забарного на своєму стадіоні битиметься з «Манчестер Сіті» (18:30).

У першому турі чемпіонської частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука вдома прийматиме «Панатінаїкос» (21:00).

Зрештою в заокеанській MLS «Остін» Олександра Сватка на виїзді зустрінеться із «Сент-Луїс Сіті» (21:15).

Нагадаємо, збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0 у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй УЄФА, що відбулася 23 березня в Генку.

Цей результат, з урахуванням перемоги України 3:1 у першому матчі, означає, що за сумою двох зустрічей (4:3) Бельгія здобула право виступити в елітному дивізіоні А Ліги націй, тоді як Україна залишилася в дивізіоні В.

У першому таймі обидві команди продемонстрували обережну гру, завершивши його без голів. Однак у другій половині зустрічі бельгійці активізувалися: на 70-й хвилині Максим де Кейпер відкрив рахунок, а Ромелу Лукаку відзначив двічі – на 76-й та 86-й хвилинах, встановивши остаточний результат 3:0.

Українська команда залишається в Лізі B, а бельгійська збірна – в Лізі A.